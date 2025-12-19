約會軟體殺豬盤詐財 女遭騙27萬

曼哈頓檢察官白艾榮(圖)起訴一名涉嫌用殺豬盤行騙的男子。(美聯社)

「殺豬盤」詐騙 手法也已開始在約會軟體上盛行，曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)18日指出，一名女子數年前在約會軟體Bumble上結識一名男子，兩人交往不久後同居，期間男友以買房為由騙走她約27萬元；更多調查披露，男子是名慣犯，過去也曾兩次因以類似手法詐騙受害者而被判刑。

檢方指出，嫌犯為45歲的基姆(Brandon Dae Up Kiehm)，他在2019年於Bumble上以「Dae Up Lee Kiehm」的名字，結識一名44歲女子；兩人隨後正常交往、成為男女朋友，隨後兩人同居，關係一直維持到2021年。

檢方表示，基姆曾告訴女友說，2020年2月參加一場布碌崙(布魯克林)房屋拍賣 會，他們是第二高出價者；之後要求女友寄出一張7萬8250元的支票給所謂的房產經紀人，緊接著又讓她電匯總額19萬3750元，用來購買這棟房子。為了獲得女友的信任，基姆還偽造了一份購物合同給女友簽署。

後來該名女友發現一張寫有「Brandon Kiehm」名字的身分證件，質問後基姆才承認是他的真實姓名；女友開始懷疑，隨即聯繫房產經紀人，才發現男友根本從未對任何房屋出價。

白艾榮表示，在東窗事發後，執法人員調查發現基姆實際上從未參加拍賣會，他要求女友轉出的錢其實被轉到一個由基姆同夥持有的帳戶中，並立即被提領為現金，「我們指控基姆用一連串謊言編織出一段關係，且一次次利用女友的信任。愛情詐騙屢見不鮮，我們的辦公室將致力於起訴這類惡劣行為」。

據悉，基姆此前曾於2016年因在Tinder上用類似手法詐騙至少兩名女性而被判刑。