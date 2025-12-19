「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官被訓斥

我的頻道

記者顏潔恩／紐約報導
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)
34歲台灣網紅鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)因屢次在紐約市高檔餐廳吃「霸王餐」而被捕，17日是該案幾次審理以來鍾女首次穿囚服露面；庭中鍾女曾透過律師表示不想被媒體拍攝照片，但法官認為此案與公共利益有關，裁定媒體可繼續拍攝，過程中她也數次打斷法官說話而被訓斥，法官重申對她做心理評估的必要性。

鍾女17日首次現身出庭，在庭上多名法院警員包圍著戴著手銬的鍾女，她穿著單調的米色囚服，長長的頭髮未經梳理，與過去在社群媒體上經常穿名牌炫耀、精心打理的形象成強烈對比。

剛開庭時，鍾女的代表律師德查盧斯(Henry Dechalus)便請求法官禁止媒體拍攝她的照片，「她認為，允許媒體在這樣的司法程序中拍攝她，並在新聞與出版物中藉此牟利，已侵犯了她的權利」；但法官雷諾茲(Orville Reynolds)指該案與公共利益有關，因此裁定媒體可繼續拍攝，拒絕了鍾女的請求。

隨後，法官下令她接受「730心理健康評估」，此測試目的是協助法院判斷被告是否具備接受審判的能力；法官要求她在下次開庭前完成評估，下次出庭日期定於明年2月4日(周三)。

法官指出，無論檢、辯雙方商討出任何認罪協議，都須先視730評估的結果而定；另外也提到鍾女複雜的移民情況可能使案件審理變得更棘手，據悉她涉嫌持逾期學生簽證滯留美國，已遭移民拘捕令通緝。

雖然當日庭審僅持續幾分鐘，但過程並不平靜，鍾女多次在法官發言時插嘴，導致法官當場喝止她，「不好意思！我說話的時候，你不准說話，聽懂了嗎？」加上她全程說話聲音很小，又刻意避開麥克風，除身邊的人外其他人難以聽清楚她在說什麼，所以當她再次低聲嘀咕時，法官叫她「跟你的律師說」。

自稱美食博主的鍾女自10月起，常身穿華麗名牌，現身威廉斯堡的多家高檔餐廳，至少10次因吃霸王餐而被餐廳報警逮捕；她被捕後一直被羈押在雷克島(Rikers Island)監獄，近期也已被房東從威廉斯堡豪華公寓中驅逐，在這棟公寓中至少已積欠超過5萬元房租。

移民 學生簽證 紐約市

