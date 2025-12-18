以船舶運輸消費品 DOT藍色公路計畫啟動

紐約市交通局啟動「藍色高速路」計畫。(取自DOT臉書)

紐約市 交通局(DOT)近日啟動了一項新的水上貨運試點項目，以船舶而非卡車在布碌崙 (布魯克林)和曼哈頓 之間運輸消費品。這項水上運輸計畫是紐約市「藍色高速公路」(Blue Highways)計畫的一部分，旨在緩解卡車運輸造成的交通堵塞和汙染。

交通局說，船舶將運輸包括化妝品、時尚服飾、生活用品和小件家居用品在內的產品，往返於布碌崙紅鉤區(Red Hook)的布碌崙海運碼頭和曼哈頓中城的79號碼頭之間。

DutchX航運公司將與市交通局和紐約市經濟發展公司(NYCEDC)合作，率先開始試點項目，每天透過碼頭運送300至400件包裹。交通局表示，貨物抵達曼哈頓港口後，將由踏板輔助電單車作最後一哩配送，送達曼哈頓中城的各個地點。

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)宣布啟動這項試運行計畫時表示，透過城市水路而非公路運輸貨物，將有助於減少卡車造成的交通壅堵和碳排放。

「每天進入我們城市的貨物近90%都是通過卡車運輸的，這造成了交通壅堵、汙染，並加劇了道路的損耗」，羅格貴茲說，「今天我們開始向21世紀的貨運系統轉型，其中間環節通過水路運輸，最後一哩則通過可持續的運輸方式，例如貨運單車。這樣，我們就能讓卡車離開街道，讓空氣更加清新」。

這項試點計畫是在市交通局和市經濟發展公司於10月聯合發布「藍色公路行動計畫」之後推出的。該計畫概述了促進紐約市五大區海運貨運的若干步驟，例如確定至少25個可用於城市貨運的「機會地點」(opportunity sites)，包括舊碼頭、渡輪碼頭或貨櫃碼頭。此外，該計畫還呼籲在明年初成立「藍色高速路諮詢委員會」。

這項試點計畫也符合市經濟發展公司今年秋季早些時候宣布的一項計畫：對布碌崙海運碼頭(Brooklyn Marine Terminal)大規模改造。該碼頭多年來年久失修，改造後將成為紐約市海運貨運的中心樞紐。