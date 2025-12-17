紐約市長亞當斯告別演說：4年政績不完美但真實

亞當斯本人則高舉一張唱片，封套上則寫著高度簡化的標語：「安全創新高」、「就業創新高」。(取自市長辦公室)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)16日在市政廳發表告別演說，回顧四年政績，並為自己的政治遺產寫下標題：「不加修飾、並不完美」(Unfiltered, perfectly imperfect)。演說結束後，他與多名高層官員一同掩埋了一顆時間膠囊，其中各類象徵性的物件代表了多項政績，包括安置移民、擴大課後計畫、推動垃圾容器化以及興建住房等。

眾多核心成員出席了亞當斯的告別活動，包括第一副市長馬斯特羅(Randy Mastro)以及將留任曼達尼 (Zohran Mamdani)政府的市警局長蒂池(Jessica Tisch)。亞當斯特別感謝了在政府處於低潮時加入的官員，包括馬斯特羅與主管住房、經濟發展及勞動力事務的副市長卡里翁(Adolfo Carrion Jr.)。

捲入貪腐醜聞與調查的前親信均未現身，包括前首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)與前亞裔 事務顧問鄭祺蓉；一些曾主導重大政績、後來因抗議而辭職的高階官僚同樣缺席，例如斯普林格(Maria Torres-Springer)。

亞當斯表示，外界往往以他成為現代史上首位遭起訴的在任市長來定義其遺產，但他希望市民記住其他不同之處。「第一位走進雷克島監獄、與犯人對話的市長，第一位推動閱讀障礙篩檢的市長，第一位將犯罪降至歷史低點的市長，第一位建造史上最多住房的市長，」亞當斯說。「我就是亞當斯。歷史上許多市長都想被過濾過、假裝成完美的人，但我不是。」

隨後亞當斯將各副市長選定的象徵物放入時間膠囊。瓦拉克(Camille Joseph-Varlack)選擇了羅斯福酒店的識別證；卡里翁選了一把鑰匙，代表「同意之城」(City of Yes)；多特里(Kaz Daughtry)則選了一枚無人機零件，象徵市府對新科技的採用。

亞當斯本人則高舉一張唱片，封套上則寫著標語：「安全創新高」、「就業創新高」等。會後，亞當斯與團隊在市政廳東門外掩埋了時間膠囊。一旁的門上方的銘牌寫道：「亞當斯政府時間膠囊埋於此處，2022年1月1日至2025年12月31日。」