防盜不力 現代、起亞汽車認罰900萬美元

現代和起亞兩大車企因疏於安裝防盜裝置，認罰900萬元。圖為現代汽車在紐約車展上展示新車。(記者許君達／攝影)

由於在部分車型上放棄關鍵防盜設備，現代和起亞兩大汽車製造商遭到35州檢察長聯合訴訟。兩家車企日前與控方達成協議，同意支付共計900萬元的賠償金，並承諾未來為所有新車配備引擎鎖。

根據由紐約州 檢察長詹樂霞 (Letitia James)領銜發起的調查，2011至2022年出廠的現代和起亞汽車大量車型點火開關很容易被用解碼軟體破解，且沒有裝備符合業界標準的引擎防啟動器(Engine Immobilizer)，導致竊賊可輕易偷走車輛；而在TikTok等社群平台上，亦流傳大量教學影片，演示如何能用改錐、USB線等常見工具，輕鬆開走別人的現代或起亞車，使模仿犯罪頻出。

這一漏洞在社群上瘋傳後，紐約市 2021年至2022年間，現代、起亞汽車失竊案數量翻倍。2023年前四個月間，紐約市就發生了977起汽車盜竊案，而上年同期同類案件僅為148起。據統計，現代和起亞的系統漏洞影響範圍不僅包括紐約市。2023年上半年，紐約州門羅郡(Monroe)兩品牌車輛被盜超過1400輛，而雪城地區(Syracuse)當年前七個月中，過半數被盜車輛屬於現代和起亞品牌。更有甚者，部分被盜車輛後來被嫌犯用於犯罪行為，對社會造成二次傷害。

針對這一問題，兩家車企反應遲緩，直到2023年才開始為高風險車輛更新軟體。由紐約州領銜的35州檢察長聯盟此後發起訴訟，向兩家車企索賠。

根據今年12月4日簽署和和解協議，現代和起亞同意向參與起訴的州支付總計450萬元罰款，其中紐約州將能獲得超過22萬元。同時，兩家車企還同意為今年4月29日以後遭盜竊、且已根據廠家指導更新了軟體的車主賠償450萬元。此外，車企還同意為未來出廠的所有新車安裝引擎防盜裝置，並為消費者免費提供鋅合金點火鎖芯套筒。