美澳連傳重大槍擊 紐約市警加強巡邏：無明確恐怖威脅

雪梨大規模槍擊事件發生後，紐約市警方14日表示目前沒有在紐約發現任何特別針對猶太社群的可信威脅，但警方還是在猶太社區及宗教場所周邊加強了警力。圖為警員騎馬在中央公園一帶巡邏。(路透)

在剛剛過去的周末，澳洲雪梨和美國的布朗大學(Brown University)先後發生大規模槍擊 案，紐約市內的布碌崙(布魯克林)14日凌晨也發生一起導致六名青少年受傷的槍擊事件。紐約市長亞當斯 (Eric Adams)和市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)14日召開說明會，稱紐約警察已嚴陣以待，確保紐約在猶太 教「光明節」(Hanukkah)期間安全無虞。亞當斯稱雪梨的槍擊案是全球「巴勒斯坦大起義」(Intifada)的一部分，但並未給出證據。

蒂池說，根據紐約市警駐外聯絡團隊發回的消息，造成十餘人死傷的雪梨槍擊案發生在當地猶太教光明街的第一夜，且明確針對猶太人。基於這些情報，警方目前沒有在紐約發現任何特別針對猶太社群的可信威脅。不過警方還是在猶太社區及宗教場所周邊加強了警力，市民有可能在這些地方見到執勤或待命的特工、排爆隊或重型武器小組。針對布朗大學的槍擊案，警方也在市內的大學校園加強了執勤力量。而布碌崙的槍擊案，警方目前懷疑的方向是幫派犯罪，與恐怖主義無關。

亞當斯表示，雪梨當地警方的反應較為遲緩，一定程度上導致了悲劇的擴大，而紐約警方處理此類突發事件經驗豐富，不會犯相同的錯誤。

亞當斯說，這是一起「反猶主義恐怖襲擊」，受害者中，有一名在納粹大屠殺中倖存下來的猶太教拉比與紐約市皇冠高地(Crown Heights)社區有密切關係。他強調該案是部分極端穆斯林對所有信仰伊斯蘭教族群的綁架，呼籲紐約市民團結，但同時又將矛頭指向巴勒斯坦反抗運動，稱雪梨事件正是「大起義」理論在現實世界中的具象化體現。然而，亞當斯未給出他下此定論的依據，調查機構和國際主流媒體也未將兩者直接聯繫起來。