我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

紐約地區首場大雪 交通大亂 航班延誤 布碌崙部分居民停電

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
14日的大雪給紐約市地面交通帶來不便。(記者胡聲橋／攝影)
14日的大雪給紐約市地面交通帶來不便。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市14日迎來今年冬季的第一場大雪，降雪持續到午後。國家氣象局稱這場大雪覆蓋整個大都會區，部分區域降雪達八吋。中央公園的積雪深度據稱創下自2019年以來同期最高紀錄。這場大雪造成紐約都會區和美國東北部各機場航班嚴重延誤，專家稱大雪之後的嚴寒低溫還會給15日的交通帶來麻煩，提醒通勤者多加小心。

這場大雪導致紐約大都會區交通癱瘓，所有機場航班都受阻。14日中午，拉瓜地亞機場實施地面停飛，航班延誤近六小時；甘迺迪國際機場14日上午也實施地面延誤管制，延誤時間超過三小時。地面停飛意味著所有飛往該機場的航班可能在出發地滯留，直至獲准起飛，這導致延誤效應蔓延至全國各地。

紐約市14日的大雪給公園帶來美麗的雪景。(記者胡聲橋／攝影)
紐約市14日的大雪給公園帶來美麗的雪景。(記者胡聲橋／攝影)
大雪給兒童帶來快樂。圖為居民在公園堆雪人。(記者胡聲橋／攝影)
大雪給兒童帶來快樂。圖為居民在公園堆雪人。(記者胡聲橋／攝影)

位於新澤西州的紐瓦克機場在這次暴雪期間也實施地面停飛措施，導致航班延誤逾四小時；新澤西州的Teterboro機場於當天下午實施地面停飛。與此相對照，費城機場狀況較佳，延誤時間僅略超過一小時；從波士頓至華盛頓特區的其他機場均被迫投入額外時間為航班進行除冰作業。

14日的降雪為紐約市部分地區帶來一至四吋積雪。根據國家氣象局數據，長島及新澤西部分地區積雪高達八吋。賓州亦出現普遍降雪，普遍積雪六至八吋，局部地區更高達八至12吋。布碌崙(布魯克森)部分居民通報零星停電，電力公司已在康尼島投入緊急搶修。

大雪未停，鏟雪車便已開始運作。(記者胡聲橋／攝影)
大雪未停，鏟雪車便已開始運作。(記者胡聲橋／攝影)
大雪給兒童帶來快樂。圖為居民在公園堆雪人。(記者胡聲橋／攝影)
大雪給兒童帶來快樂。圖為居民在公園堆雪人。(記者胡聲橋／攝影)

氣象專家瓦茲(Nelson Vaz)說，緊隨這次降雪後將出現今年冬季最強寒流，晚間氣溫將驟降到華氏十幾度，並伴隨強勁陣風，實際體感溫度可能接近會接近零下五度。瓦茲警告，濕雪與驟降氣溫的組合可能導致15日清晨出現道路危險狀況。任何未經處理的積雪表面「都會凍成堅冰」，他說，「14日晚至15日晨通勤時段路面將結冰」。

此次降雪發生之際，美國東北部地區正經歷數日持續低於冰點的極地寒流侵襲，這股寒流預計將在15日(周一)以後逐漸減弱，迎來純降雨天氣。

紐約市14日下午4時啟動「藍色警報」(Code Blue)，派遣外展團隊前往各大區，引導遊民前往避寒收容所。

14日的大雪給紐約市地面交通帶來不便。(記者胡聲橋／攝影)
14日的大雪給紐約市地面交通帶來不便。(記者胡聲橋／攝影)

新澤西州 紐約市 大都會

上一則

州市府調查15家醫美水療館均違規 貝賽韓裔業者在列

下一則

比鄰法拉盛 威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可登記申請
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙「甜蜜16歲」派對爆槍擊 6青少年受傷

紐約布碌崙「甜蜜16歲」派對爆槍擊 6青少年受傷
叫車不用手機 Uber將在紐約拉瓜地亞機場推出自助機台

叫車不用手機 Uber將在紐約拉瓜地亞機場推出自助機台
紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」
曾在紐約華社犯案 布碌崙男子涉多宗持刀傷人案被起訴

曾在紐約華社犯案 布碌崙男子涉多宗持刀傷人案被起訴

熱門新聞

王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

2025-12-08 07:44
紐約州由華裔經營的美甲店約2000多家，占據「半壁江山」。與此同時，美甲材料與技術的快速革新，縮短了技師們的學習曲線。圖為彩繪雕花美甲。(邵Kiki提供)

指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

2025-12-11 09:27

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽