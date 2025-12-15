紐約地區首場大雪 交通大亂 航班延誤 布碌崙部分居民停電

14日的大雪給紐約市地面交通帶來不便。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市 14日迎來今年冬季的第一場大雪，降雪持續到午後。國家氣象局稱這場大雪覆蓋整個大都會 區，部分區域降雪達八吋。中央公園的積雪深度據稱創下自2019年以來同期最高紀錄。這場大雪造成紐約都會區和美國東北部各機場航班嚴重延誤，專家稱大雪之後的嚴寒低溫還會給15日的交通帶來麻煩，提醒通勤者多加小心。

這場大雪導致紐約大都會區交通癱瘓，所有機場航班都受阻。14日中午，拉瓜地亞機場實施地面停飛，航班延誤近六小時；甘迺迪國際機場14日上午也實施地面延誤管制，延誤時間超過三小時。地面停飛意味著所有飛往該機場的航班可能在出發地滯留，直至獲准起飛，這導致延誤效應蔓延至全國各地。

紐約市14日的大雪給公園帶來美麗的雪景。(記者胡聲橋／攝影) 大雪給兒童帶來快樂。圖為居民在公園堆雪人。(記者胡聲橋／攝影)

位於新澤西州 的紐瓦克機場在這次暴雪期間也實施地面停飛措施，導致航班延誤逾四小時；新澤西州的Teterboro機場於當天下午實施地面停飛。與此相對照，費城機場狀況較佳，延誤時間僅略超過一小時；從波士頓至華盛頓特區的其他機場均被迫投入額外時間為航班進行除冰作業。

14日的降雪為紐約市部分地區帶來一至四吋積雪。根據國家氣象局數據，長島及新澤西部分地區積雪高達八吋。賓州亦出現普遍降雪，普遍積雪六至八吋，局部地區更高達八至12吋。布碌崙(布魯克森)部分居民通報零星停電，電力公司已在康尼島投入緊急搶修。

大雪未停，鏟雪車便已開始運作。(記者胡聲橋／攝影) 大雪給兒童帶來快樂。圖為居民在公園堆雪人。(記者胡聲橋／攝影)

氣象專家瓦茲(Nelson Vaz)說，緊隨這次降雪後將出現今年冬季最強寒流，晚間氣溫將驟降到華氏十幾度，並伴隨強勁陣風，實際體感溫度可能接近會接近零下五度。瓦茲警告，濕雪與驟降氣溫的組合可能導致15日清晨出現道路危險狀況。任何未經處理的積雪表面「都會凍成堅冰」，他說，「14日晚至15日晨通勤時段路面將結冰」。

此次降雪發生之際，美國東北部地區正經歷數日持續低於冰點的極地寒流侵襲，這股寒流預計將在15日(周一)以後逐漸減弱，迎來純降雨天氣。