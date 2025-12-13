霍楚要求修訂貼近加州的AI法 議員批評「標準過低」

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
州長霍楚與州議會日前在一項AI安全法案上陷入僵局，霍楚的版本內容被視為較符合科技產業利益，而議會版本則更強調安全監管。圖為谷歌位於紐約的辦公室。(記者范航瑜／攝影)
州長霍楚(Kathy Hochul)與州議會日前在人工智能(AI)安全提案上陷入僵局，霍楚希望提案更貼近加州近期通過的同類標準政策，但州議員卻認為加州版本不夠強硬，標準過低而無法接受。

根據媒體「City & State」取得的修訂草案，霍楚對州議會通過的「負責任AI安全與教育法案」(Responsible AI Safety and Education Act，簡稱RAISE Act)幾乎「全案重寫」，將議會通過的文字全數刪除，改以加州SB53法案的內容取代，內容被視為較符合科技產業利益。

然而，提案議員郭納德(Andrew Gounardes)與眾議員波爾斯(Alex Bores)原先的立場，就是要制定比西岸更嚴格的規範。三名知情人士表示，目前雙方都無意改變立場，霍楚已於8日授理此案，意味她有時間至19日做出最後決定，霍楚發言人未正面回應是否可能否決法案，只表示「我們的做法應成為全國典範。」

議會通過的RAISE提案與霍楚版之間差異明顯，霍楚版本刪除了「企業不得發布不安全AI模型」的規定，並將適用標準從「計算成本1億元」改為「年營收5億元」。這將排除部分利潤較低、但仍具高運算能力的企業，例如中國科技公司。

此外，加州法不要求企業通報「可能造成嚴重損害的威脅」，僅要求在損害發生後通報；議會版則規定企業必須在認定「損害可能迫近」後72小時內通報。

據悉，科技業一直遊說紐約採用加州模式，科技組織Tech:NYC執行長山繆斯(Julie Samuels)表示，若紐約比照加州法，等於建立統一的全國框架。然而提案議員多次強調，加州法應是「最低標準」，不是上限。

圍繞RAISE提案的爭議，也碰上聯邦層面的新變數，川普總統已簽署行政命令，意在阻止州級AI監管，今年較早前，共和黨在國會推動的相關法案已告失敗；若RAISE提案生效，聯邦政府可能依據新行政命令提出挑戰，目前科技巨頭與AI資金利益團體也已開始對支持監管的政界人士施壓。

