4年逾5死 紐約市118處「死亡路口」曝光 曼哈頓華埠入列

記者許君達／紐約報導
紐約市內共有118處致命交通事故高發的「死亡路口」，其中位於曼哈頓華埠的堅尼路、包厘街交曼哈頓大橋路口榜上有名。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市內共有118處致命交通事故高發的「死亡路口」，其中位於曼哈頓華埠的堅尼路、包厘街交曼哈頓大橋路口榜上有名。(記者劉梓祁／攝影)

交通安全倡議組織「交通替代方案」(Transportation Alternatives)發布分析報告指出，紐約市共有118處路口在過去四年內因發生交通事故而導致超過五人死亡；報告公布了每個區死亡風險最大的路口。其中，曼哈頓中上城及相鄰的南布朗士「死亡路口」最為密集，曼哈頓華埠皇后區法拉盛也是高危區域。

數據顯示，從市長亞當斯(Eric Adams)2022年上任至今的近四年內，共有1萬2261名紐約人死於車輪之下，其中118個路口奪命人數超過五名。居住在這些奪命路口周圍半哩內的居民總數達300萬人。

報告說，紐約市五區內最危險的路口分別為曼哈頓西120街交雷諾大道(Lenox Avenue)、皇后區的北方大道(Northern Bolevard)交48街、布碌崙(布魯克林)的弗來布許大道(Flatbush Avenue)交H大道(Avenue H)、布朗士的布魯克納大道(Bruckner Avenue)交聖安大道(St. Ann’s Avenue)以及史泰登島的里士滿路(Richmond Road)交亨頓街(Hunton Street)。這些路口在過去四年內因交通事故而導致的死亡的人數均超過九人。

報告未詳細列明所有上榜的路口，但提供了分布圖。根據地圖，曼哈頓中城、上西區、哈林區以及相鄰的布朗士南部地區是「死亡路口」最為集中的區域，名列兩區「最危險」榜首的路口也位於這一區域。

此外，布碌崙的大西洋大道(Atlantic Avenue)沿線也是「死亡路口」密集區。值得注意的是，曼哈頓下城的危險路口整體數量不多，但華埠所在區域，「死亡路口」卻高度集中，其中最嚴重的是堅尼路(Canal Street)、包厘街(Bowery)交曼哈頓大橋處的路口，四年內死亡人數超過八人。此外，皇后區法拉盛的情況與華埠類似，其周邊的東皇后區普遍死亡事故少發，但法拉盛區域「死亡路口」集中。

基於上述數據，「交通替代方案」與其他交通安全倡導組織呼籲市議會盡快審議通過旨在限制路口附近停車的「光照提案」(Daylighting)。

