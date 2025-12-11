我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

孫雯胡驍案結辯 檢方最後半小時辯駁 陪審團即將審議

記者胡聲橋／紐約報導
孫雯案庭審結束，即將進入陪審團審議階段。(路透)
孫雯胡驍案第16天庭審於10日在位於布碌崙(布魯克林)的紐約東區聯邦法院舉行，這也是此案庭審的最後一天。法庭聽取了辯方的結案陳詞，檢方在庭審最後半個小時提出辯駁。主審此案的法官科根(Brian Cogan)宣布，他11日下午將為陪審團做審議指導，之後陪審團將進入審議。

孫雯的律師阿貝爾(Kenneth Abell)首先作結案陳詞。阿貝爾稱檢方的許多假設未獲證據支持，一些證據也未解釋清楚，因此根本無法從證據得出結論。就孫雯的非法充當外國代理人指控，阿貝爾認為孫雯的工作職責就是溝通華裔社區和州政府，與中國和台灣的代表機構保持聯繫。孫雯在紐約州府工作期間和之前，州府官員從未正式會見過台灣代表，而且州府對台灣問題也無正式政策，她只能遵循聯邦政府的外交政策；因此孫雯拒絕台灣方面的邀請只是州府之前做法的延續，並無過錯。孫雯的做法只是不想傷害州府和中國的關係。

對此檢方在辯駁中稱，孫雯多次設法阻止州長、副州長參加台灣方面的活動，並向中方人員吹噓「功勞」；她說過，「並不是每一個人都像我」。檢方認為，這充分表明孫雯是主動為中國政府的利益服務，而不是延續執行州府政策。

至於兩次偽造時任副州長霍楚(Kathy Hochul)給河南省政府訪問團的邀請函，阿貝爾稱，無證據顯示孫雯偽造了霍楚簽名，對於所謂的假簽名，檢方甚至未找專家鑑定，無足夠證據證偽。對此檢方稱，給河南代表團的邀請函不僅簽名是假的，整封信都是假的，假簽名問題在庭審中已由曾多年擔任霍楚幕僚長的劉易斯(Jeff Lewis)指證。

胡驍的律師博科曼(Nicole Boeckmann)稱，檢方指控孫雯胡驍將從江蘇公司High Hope的個人防護用品(PPE)合同中得到的非法回扣通過表親華輝(Hui Hua，音譯，也叫Henry Hua)的服裝公司Canstar洗錢到美國孫雯母親的銀行帳戶內，但華輝只是和High Hope有業務往來，他不是華輝的擁有者，且無證據顯示High Hope向Canstar轉過錢，反而是有Canstar向High Hope的轉帳紀錄，無法證明從Canstar轉到孫母帳戶的錢是非法回扣，也就無法支持洗錢指控。

檢方在反駁中稱，他們不知道錢是怎麼從High Hope轉到Canstar的，但胡驍的帳簿上記錄了High Hope和JCD公司從州府獲取的PPE合同的金額，還註明了他分多少錢，華輝分多少錢，最後註明華輝還欠他多少錢，這足以說明回扣已經到胡驍帳上。

博科曼稱，胡驍在銀行與孫雯的母親孫梅萍(Mei Pign Sun)開聯合帳戶，是為了給老人買一套公寓，這個帳戶孫母完全知情，根本談不上濫用銀行帳戶。檢方在反駁中稱，要給老人買公寓，有很多種方式，可用孫雯的帳戶也可用胡驍的帳戶，為何要為孫母重新設立一個銀行帳戶？完全是掩人耳目，目的是控制這個帳戶並有其他用途。

博科曼還提到龍蝦。她說胡驍從美國出口到中國的活龍蝦到了廣州，但無證據顯示龍蝦運到了鄭州，她因此認為胡驍的龍蝦生意並未得到河南省政府的照顧。對此檢方在辯駁中稱，活龍蝦要從美國運到中國，現在中國交通那麼便利，通過飛機和火車都能馬上運到鄭州，根本不是問題。

辯方在結案陳詞中還認為檢方無法證明為河南省政府開具的邀請函與獲得的經濟利益之間的關係；州府在採購PPE期間，應能得到對High Hope的推薦，而不像檢方所說，是孫雯私自將High Hope推薦給州府採購部門；胡驍與煙台高新技術開發區簽署的是諒解備忘錄，並非合同，他未從中獲利；孫雯若為中國政府工作，就不會犯傻用州府的官方郵箱，孫雯的做法只能證明她根本未想為中國政府做事。

紐約州流感周增80%病例 無保險疫苗免費打

4年逾5死 紐約市118處「死亡路口」曝光 曼哈頓華埠入列
