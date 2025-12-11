圖書館上方建住宅 市議會倡「生活圖書館」解住房危機

紐約市府今年9月宣布，將改建布碌崙公共圖書館中中文藏書最豐富的班森賀新越卓(New Utrecht)分館，並在館舍上方興建約250戶可負擔住宅。(本報檔案照)

候任紐約市 長曼達尼(Zohran Mamdani)聚焦凍租之際，市議會則將目光轉向了全市的公共圖書館。已宣布在議長選舉中穩操勝券的市議員梅寧(Julie Menin)10日表示，她正考慮將部分圖書館改建為可負擔住房，以緩解紐約市的住屋危機。

在圖書館建築上修建可負擔住宅並非全新構想，而是市府所稱的「生活圖書館」(Living Libraries)計畫。梅寧10日在紐約法學院(New York Law School)表示，生活圖書館將是推動可負擔住房的「積極策略」之一。該計畫將翻新現有圖書館，並在館舍上方興建可負擔住房。市府先前已在布碌崙 (布魯克林)日落公園圖書館和曼哈頓 英伍德圖書館(Inwood Library)等分館完成類似改建。上西城的布魯明戴爾圖書館(Bloomingdale Library)也在考慮範圍內。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)曾讚揚英伍德的可負擔住房計畫「Eliza」，並稱其為成功案例。「8萬名市民申請Eliza的174個可負擔單位，凸顯出城市對可負擔住房的巨大需求，也顯示類似Eliza的開發對紓緩住房危機的重要性。」

市府今年9月宣布，將改建布碌崙公共圖書館中中文藏書最豐富的班森賀新越卓(New Utrecht)分館，並在館舍上方興建約250戶可負擔住宅。館方表示，該計畫仍處於討論階段，施工日期與具體規畫尚未確定，但當局希望充分聽取社區意見。該分館長期以來都是當地華人社區借閱中文圖書的重要場所。州參議員陳學理辦公室特別提醒，居民應從一開始就深入了解並持續監督。越早、越充分的社區參與，越能保障項目後續的透明度與可靠性。陳學理辦公室呼籲居民積極參與會議，例如是否需要商場或零售空間、更多社區服務設施，或增設活動中心、健身空間乃至游泳池等公共資源等。

目前紐約市共有215座公共圖書館，更多生活圖書館項目也在推進中。布朗士的大廣場圖書館(Grand Concourse Library)正改建為113個租金穩定住房，其中約15%將預留給曾經無家可歸的市民，其餘單位則將透過市府的可負擔住房抽籤配租。