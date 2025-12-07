我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)5日簽署立法，強化長者房產稅減免，允許各地方政府將減免幅度由現行上限50%提高至最高65%，適用於收入未超過地方設定上限、年滿65歲並符合相關資格的屋主。

新法將允許地方政府自由選擇是否提高減免幅度，最高達65%，「沒有任何一位紐約長者，應該因為無力負擔房產稅而失去住所。透過這項立法，我們正努力讓固定收入的長者能在熟悉的社區原地養老」，霍楚表示。

據州府估計，從50%提升至65%的減免幅度，平均可為長者每年節省約300元。此外，州內還有針對學校稅的 STAR項目，自1997年開始，對屋主提供學校稅減免，但其主要對象和方式與長者房產稅減免並不完全重疊。

長期以來，紐約州各地方政府均可透過「長者房產稅減免」(Senior Citizens Property Tax Exemption)等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免，但長期以來，這些減免最多只能將房屋課稅價值減半，此減免比例已數十年未調整。對於某些高齡屋主來說，收入限制與生活成本上升，尤其是目前通膨、房價、地產稅持續高漲的環境下，50%的減免對他們的幫助亦逐漸減弱。

官方資料顯示，紐約州房產稅在全美屬偏高，以2021年州稅務廳數據為例，紐約州屋主的房屋中位價約34萬600元，高於全美的24萬4900元；房產稅中位數約5884元，也明顯高於全美平均2690元。新法雖能減輕部分稅負，但僅限於房產稅本身，對維修、水電、保險等其他生活成本無直接幫助，長者仍可能面臨整體居住支出上升的壓力。

紐約州 霍楚 保險

上一則

卸任前談政績…亞當斯自評拿A級 稱任內遇1事是最大危機
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約華裔父子移民法庭被拘 兒仍去向不明

紐約華裔父子移民法庭被拘 兒仍去向不明
霍楚簽新法 取消肺癌後續檢查自付額

霍楚簽新法 取消肺癌後續檢查自付額
市議員索羅門當選澤西市長 前州長落敗

市議員索羅門當選澤西市長 前州長落敗
劉醇逸服務航安 獲頒「年度檢查飛行員」　

劉醇逸服務航安 獲頒「年度檢查飛行員」　

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會