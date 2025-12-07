曼達尼叫停清理遊民營地 霍楚反對稱「必要時仍須執法」

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
州長霍楚5日表示反對曼達尼終止清理遊民營地的做法，表示必要清理仍是市府處理遊民問題的重要做法。(本報資料照片)
候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前宣布計畫終止市內遊民帳篷營地的清理行動，招來市長亞當斯(Eric Adams)等多名官員的反對。州長霍楚(Kathy Hochul)5日表示反對曼達尼的做法，並表示必要清理仍是市府處理遊民問題的重要做法，為即將上任的曼達尼帶來更大壓力。

霍楚發言人庫莫雷蒂(Kara Cumoletti)在回覆媒體時表示，州長不認為「讓紐約客睡在人行道或橋下，是解決遊民問題的人道解方，「州長支持執法行動，包括必要時的清理，並同時連結支持性住房、精神健康與藥物濫用服務的作法。」

曼達尼4日宣布，上任後他將終止亞當斯市府推行的遊民帳篷營地清理行動，並批評此政策多年來未能將街頭遊民接入穩定住房；他認為，若未能協助遊民取得住房，政府便不能自稱成功。他並主張改由未來的「社區安全局」(Department of Community Safety)主責街頭外展，降低警察在此類互動中的角色。

與此同時，亞當斯強烈反擊曼達尼的政策方向，警告終止清理將「造成生活品質惡夢」，並稱自己任內始終堅持清理營地。他說，將放棄清理稱為進步，是「對真正進步的打擊」。

多個倡議團體表態支持曼達尼的做法，指出多年數據顯示清理行動並不有效，反而重複迫使遊民搬離。遊民聯盟(Coalition for the Homeless)執行董事吉芬(Dave Giffen)形容亞當斯市府依賴「不人道的」清理、刑事化與強制送醫方式，「完全失敗」。

市府自2022年啟動清理行動後，第一年清出2300多人，僅三人進入永久住房；2024年以來清除4148個地點，無一人透過補助券或直接方式入住永久住房，約3500名被迫離開者中，僅114人最終進入遊民所。市府2024年第三季執行956次清理，共2210人，幾乎無人獲得住房。

多處清理地點標記為「曾多次清除」，顯示相同地點被反覆驅離，且分布在各行政區，其中曼哈頓、布碌崙(布魯克林)與布朗士最為集中。

遊民 曼達尼 亞當斯

