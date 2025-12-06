紐約市渡輪新航線12/8啟動 首次連接布碌崙-史島

我的頻道

記者顏潔恩／紐約報導
8日起，紐約市渡輪將啟用全新的航行路線，並首次出現連接布碌崙和史島的航線。(NYC Ferry提供)
8日起，紐約市渡輪將啟用全新的航行路線，並首次出現連接布碌崙和史島的航線。(NYC Ferry提供)

紐約市經濟發展公司(EDC)營運的紐約市渡輪(NYC Ferry)，8日(周一)起將啟用全新的航行路線。上月宣布的這一新版航行路線，為2017年紐約渡輪啟航以來的首次大規模改版，旨在縮短通勤時間、提升效率、增加搭載量，並為乘客提供更多可前往的目的地；其中最受矚目的變動之一，便是渡輪系統首次推出連接布碌崙(布魯克林)和史泰登島的航線，提供乘客更多的選擇。

市經濟發展公司和紐約市渡輪系統在7月公布提案後，收到超過1萬5000份意見回饋，並因此作出調整，敲定最終改版內容，包括首次推出連接布碌崙和史泰登島的航線，原本從史泰登島聖喬治(St. George)碼頭開往曼哈頓西39街的航線，如今將延伸至布碌崙的貝瑞吉、與大西洋大道(Atlantic Avenue)碼頭，並停靠曼哈頓下城的華爾街。

其他調整還包括，把現行東河航線的停靠站拆分為兩條獨立的航線、合併原本終點為華爾街的洛克威(Rockaway)航線與Soundview航線，以及將布碌崙南區的航線延伸至曼哈頓東34街。

另一方面，明年夏季，紐約市渡輪也將啟動一項周末試點計畫，把布碌崙南區的航線延伸至日落公園與貝瑞吉，並進行至明年秋季以評估成效；此外，渡輪系統也承諾完成位於布碌崙紅鉤區(Red Hook)的第二座母港設施建設，並改善東34街碼頭，以提升船隻與乘客的運載能力。

市經濟發展公司總裁兼執行長金博爾(Andrew Kimball)在聲明中指出，新路線將為全市五大區的居民帶來更快、更好的通勤和轉乘連結，享用更完善的服務；史島市議員漢克斯(Kamillah Hanks)則表示，這項變動「早該實現」，將有助於加深史泰登島與全市其他地區的連結，「透過讓史泰登島與布碌崙接軌，我們為通勤者開啟新的可能性，促進地方經濟，也再次肯定史島在紐約市未來發展中的角色」。

