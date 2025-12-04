我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12歲玩互聯網、21歲保研北大 她花10年證明網紅不等於學渣

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

紐約洛克菲勒聖誕樹點燈 冰島華裔歌手林冰獻唱

記者范航瑜╱紐約即時報導
今年的聖誕樹是一顆高75呎的挪威雲杉，來自紐約州倫瑟勒郡的東格林布希11月8日運抵洛克菲勒中心，3日晚點亮。(美聯社)
今年的聖誕樹是一顆高75呎的挪威雲杉，來自紐約州倫瑟勒郡的東格林布希11月8日運抵洛克菲勒中心，3日晚點亮。(美聯社)

作為紐約市的節日地標，洛克菲勒中心聖誕樹是假日季的必看景點之一。今年的聖誕樹於3日晚點亮，吸引了來自世界各地的遊客冒著低溫排隊數小時，只為親眼見證這項傳統。華裔歌手林冰(Laufey)等眾星雲集，帶來經典聖誕歌曲。現場人群在等待時更是齊唱聖誕頌歌「聖誕節的十二天」，在點燈瞬間紛紛舉起手機拍攝。

今年的聖誕樹是一顆高75呎的挪威雲杉，來自紐約州倫瑟勒郡(Rensselaer County)的東格林布希(East Greenbush)。樹上纏繞5萬多顆彩燈，頂端則是一顆重900磅、由300萬顆施華洛世奇水晶打造的立體水晶星球。

這顆聖誕樹原本在屋主朱蒂拉斯(Judy Russ)後院生長了75年。其丈夫丹(Dan)在2020年逝世，僅32歲，丹生前曾希望這棵巨樹有一天能成為洛克菲勒中心的聖誕樹，如今願望成真。

假日季期間，聖誕樹每日亮燈時間為早上5時至午夜，平安夜24小時亮燈，跨年夜則亮到晚上9時，整個展示季約持續到次年1月中旬，具體結束時間還未確定。

林冰在點燈活動中演唱了原創聖誕歌曲Christmas Magic，並翻唱了經典歌曲Santa Claus Is Coming To Town與Santa Baby。林冰1999年出生於冰島，母親來自中國廣東，是職業小提琴手；父親是冰島人。其祖父是中國小提琴教育家、中央音樂學院教授林耀基，外婆為中央音樂學院聲樂鋼琴伴奏教授胡適熙。

▲ 影片來源：Instagram＠rockefellercenter（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

受到母親的古典訓練與父親的爵士樂收藏影響，林冰養成了自己混合爵士、古典與流行的獨特風格。她在2023年發表的專輯「Bewitched」更是贏得葛萊美最佳傳統流行人聲專輯，使得她也成為該獎項史上最年輕得主之一。

洛克菲勒中心聖誕樹傳統已有近百年歷史。1931年，施工工人首次在施工現場擺放了聖誕樹，由此開啟傳統，1933年，洛克菲勒中心舉行首次點燈儀式，當時樹上僅有700盞燈。聖誕樹通常由家庭捐贈，運輸費用約7萬元，由洛克菲勒中心支付；節日後，樹木回收捐給「仁人家園」(Habitat for Humanity)，用於建造有需要的家庭住宅。

冰島 爵士樂 聖誕節

上一則

法拉盛華裔理髮店員工遭ICE拘押獲釋返家 仍需按時報到

下一則

曼達尼再與川普通話 抨擊ICE突襲並強調交接將平順
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景

全美這10小鎮 簡直像聖誕電影中場景
舊金山迎接節慶季 亮起聖誕燈海

舊金山迎接節慶季 亮起聖誕燈海
舊金山聖誕燈海亮起　聯合廣場、各社區點亮冬夜

舊金山聖誕燈海亮起　聯合廣場、各社區點亮冬夜
節日地鐵垃圾增多 MTA加強清潔頻率

節日地鐵垃圾增多 MTA加強清潔頻率

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
紐約州車輛管理局最近通過新版點數制度，將從2026年起執行；新規下，違規點數和停照標準都變得更嚴格。(本報檔案圖)

紐約駕照明年新規：扣分加重 24個月扣10點可吊銷

2025-12-02 07:26

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光