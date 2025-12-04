霍楚提錄影申請醫助善終 再掀辯論

針對安樂死法案，紐約州長霍楚提出的附加條件除錄像以外，還包括為申請醫助善終的絕症患者設立七天等待期；要求所有申請者做精神科醫師的心理健康評估等。(取自州長辦公室)

紐約州 安樂死法案自6月在州參議會通過後，持續爭議不斷，州長霍楚 (Kathy Hochul)至今未簽署通過。據悉，霍楚日前向州議會提出多項修正建議，作為她簽署「醫助善終法案」(Medical Aid in Dying Act)的前提，其中包括要求申請醫師協助死亡的患者錄製影片，以記錄其提出請求的過程；兩名知情人士透露，相關協商仍在進行。

「醫助善終法案」允許罹患絕症且預期壽命少於六個月的成年人，在符合特定條件下申請醫師協助結束生命。由於涉及宗教、倫理與個人自由等敏感議題，該法案一直備受爭議。這是成長在天主教家庭的霍楚首次直接介入該辯論。

「這件事有許多強烈的意見，光譜兩端都非常激烈。我也十分清楚，這將是我非常沈重的決定，」霍楚表示。霍楚提出的附加條件除了錄像以外，還包括為申請醫助善終的絕症患者設立七天等待期；要求所有申請者進行精神科醫師的心理健康評估；將適用範圍限定於紐約州居民；並將法案生效日延後一年，而非在她簽署後立即實施。

法案支持者近日向霍楚寄送大量親身故事，描述自己或親人面對絕症時的痛苦經歷。反對者則強烈批評法案內容。紐約州天主教主教團表示，法案跨越道德底線。全美已有11州與華府合法化安樂死，但規範各異。

依照法案內容，患者需自行提出用藥請求，並由兩名醫師證明其罹患不可逆、無法治癒且預期壽命少於六個月的病症。若任一醫師認為患者可能缺乏決策能力，則須接受心理評估。此外，兩名與患者無親屬關係、無繼承利益、亦非其所居護理機構員工的人士，需作為書面申請的見證人。患者其後會取得致命藥物，由本人親自服用。

投下贊成票的州參議員劉醇逸表示，這是他投下的最艱難的一票，因為他擔心規則被錯用或濫用，而他所諮詢的社區及宗教領袖的意見也差異極大。共和黨籍州參議員陳學理則投下反對票，並表示除了道德考量外，他認為提案中還有太多潛在危險。代表曼哈頓華埠的州眾議員 李榮恩和代表皇后區法拉盛的州眾議員金兌錫均支持該案。