霍楚提錄影申請醫助善終 再掀辯論

記者范航瑜／紐約報導
針對安樂死法案，紐約州長霍楚提出的附加條件除錄像以外，還包括為申請醫助善終的絕症患者設立七天等待期；要求所有申請者做精神科醫師的心理健康評估等。(取自州長辦公室)
針對安樂死法案，紐約州長霍楚提出的附加條件除錄像以外，還包括為申請醫助善終的絕症患者設立七天等待期；要求所有申請者做精神科醫師的心理健康評估等。(取自州長辦公室)

紐約州安樂死法案自6月在州參議會通過後，持續爭議不斷，州長霍楚(Kathy Hochul)至今未簽署通過。據悉，霍楚日前向州議會提出多項修正建議，作為她簽署「醫助善終法案」(Medical Aid in Dying Act)的前提，其中包括要求申請醫師協助死亡的患者錄製影片，以記錄其提出請求的過程；兩名知情人士透露，相關協商仍在進行。

「醫助善終法案」允許罹患絕症且預期壽命少於六個月的成年人，在符合特定條件下申請醫師協助結束生命。由於涉及宗教、倫理與個人自由等敏感議題，該法案一直備受爭議。這是成長在天主教家庭的霍楚首次直接介入該辯論。

「這件事有許多強烈的意見，光譜兩端都非常激烈。我也十分清楚，這將是我非常沈重的決定，」霍楚表示。霍楚提出的附加條件除了錄像以外，還包括為申請醫助善終的絕症患者設立七天等待期；要求所有申請者進行精神科醫師的心理健康評估；將適用範圍限定於紐約州居民；並將法案生效日延後一年，而非在她簽署後立即實施。

法案支持者近日向霍楚寄送大量親身故事，描述自己或親人面對絕症時的痛苦經歷。反對者則強烈批評法案內容。紐約州天主教主教團表示，法案跨越道德底線。全美已有11州與華府合法化安樂死，但規範各異。

依照法案內容，患者需自行提出用藥請求，並由兩名醫師證明其罹患不可逆、無法治癒且預期壽命少於六個月的病症。若任一醫師認為患者可能缺乏決策能力，則須接受心理評估。此外，兩名與患者無親屬關係、無繼承利益、亦非其所居護理機構員工的人士，需作為書面申請的見證人。患者其後會取得致命藥物，由本人親自服用。

投下贊成票的州參議員劉醇逸表示，這是他投下的最艱難的一票，因為他擔心規則被錯用或濫用，而他所諮詢的社區及宗教領袖的意見也差異極大。共和黨籍州參議員陳學理則投下反對票，並表示除了道德考量外，他認為提案中還有太多潛在危險。代表曼哈頓華埠的州眾議員李榮恩和代表皇后區法拉盛的州眾議員金兌錫均支持該案。

