MetroCard倒數1個月將永久停售 餘額可轉至OMNY帳戶

記者許君達╱紐約報導
MetroCard將從明年起停售。MTA將在12月派遣移動售票車進駐社區，協助居民開通OMNY帳戶並將舊卡內的餘額轉移至新帳戶，全市主要華人聚居區均有機會迎來售票車的進駐。(記者許君達╱攝影)
已沿用超過30年的紐約MetroCard交通卡將從明年1月1日起永久停止發售。大都會運輸署(MTA)11月30日公布一項巡迴服務計畫，旨在整個12月內，派遣移動售票車前往全市102處地點協助市民申請新的OMNY支付系統帳戶，或將舊MetroCard卡內餘額轉移至OMNY帳戶內。

根據MTA此前已公布的計畫，今年12月31日將是MetroCard的最後一個發售日，但在此之前已售出的卡片仍可使用至一年有效期的截止日。而舊卡中留存的餘額，也可在專設的服務站和移動售票車處免費轉移至OMNY帳戶內。

MTA已於今年早些時候在全市共30座地鐵站設立了固定服務中心，以協助乘客在兩代支付系統之間順利過渡，其中包括法拉盛緬街(Flushing-Main St)、皇后區傑克遜高地-羅斯福大道(Jackson Hts-Roosevelt Av)站，以及曼哈頓的時報廣場(Times Sq-42 St)、大中央車站(Grand Central)、賓州車站(34 St-Penn Station)等交通樞紐。

這些站點均將開放至今年年底，服務項目包括OMNY系統情況諮詢、開設帳戶、申請優惠計畫以及新舊帳戶餘額轉移等。

進駐社區的移動售票車提供的服務與上述固定站點相同，從12月1日(周一)至26日(周五)間，每周一至六開行，每日由多輛售票車分別駛入全市各區。根據日程，售票車12月3日(周三)上午10時至中午12時將停靠在曼哈頓華埠加薩琳街(Catherine St)交麥地臣街(Madison St)處、5日(周五)上午8時至下午3時停靠在法拉盛緬街(Main St)交羅斯福大道(Roosevelt Ave)處、12日(周五)上午10時至中午12時停靠在布碌崙(布魯克林)班森賀86街交海灣大道(Bay Parkway)處，此後還將分別於19日和26日(均為周五)再次進駐法拉盛和班森賀。

此外，其他主要華人聚居區，包括曼哈頓下東城、皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)、森林小丘(Forest Hills)等，也均有機會迎來售票車的進駐。詳細日程參見https://reurl.cc/oK5AOg，或撥打511諮詢。

香港火災同悲 美香港總商會發動捐款到災區

紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人
