堵車時刻助華裔產婦迅速送醫 亞裔警晉升獲贈鮮花

記者胡聲橋╱紐約報導
市警安約瑟夫(右)到醫院看望鄭姓夫婦和新生兒。(取自X平台NYPD NEWS)
市警安約瑟夫(右)到醫院看望鄭姓夫婦和新生兒。(取自X平台NYPD NEWS)

紐約市亞裔警員安約瑟夫(Joseph An，以下姓名均為音譯)近日與另外124名警員一同晉升為警佐(Sergeant)。在市警晉升儀式上，一對華裔夫婦專程趕到現場，為28歲的安約瑟夫送上一束鮮花，感謝其一年前護送兩人到醫院生產，挽救了母子的生命。

37歲的妻子鄭薩莎(Sasha Cheng)和39歲的丈夫鄭丹尼爾(Daniel Cheng)家住布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)。當時鄭薩莎即將生產，兩人驅車前往曼哈頓下城的紐約長老會醫院，結果卻被堵在了路上。

鄭薩莎說：「我以為我們還要開3、40分鐘的車才能到醫院，這時我們看到了安警官的車，就停在他旁邊」，當時鄭薩莎懇求安約瑟夫，「你能幫我們安全到醫院嗎？我太痛了」。安約瑟夫隨即打了個電話，然後護送兩人去了醫院。當時醫護人員已經在等候了，到達醫院後20分鐘後，孩子就平安出生了。

鄭薩莎說：「當時孩子的胎位是臀位，如果不是安約瑟在場協助，我和孩子一定都會有生命危險。這簡直是上天的眷顧」。現在，鄭薩莎和鄭丹尼爾的兒子鄭羅伊斯(Royce Cheng)已經一歲了，非常健康。

安約瑟夫後來又去醫院探望兩人，還給他們送去了毛絨玩具。對於新晉警佐的安約瑟夫來說，這只是他日常工作的一部分，「我只是想確保他們安全到達醫院，確保一切都安全、迅速。你知道，我非常感激能在那種情況下幫忙」。

安約瑟夫明年將與未婚妻金艾希莉(Ashley Kim)結婚。他表示，自己一直很努力，非常感激能有機會晉升、激勵其他警員，也希望能成為同事的良師益友。

亞裔 布碌崙 紐約市

