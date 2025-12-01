我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

感恩節遊行後垃圾遍地 重量逾40噸等於一隻座頭鯨

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年在梅西感恩節大遊行的2.5哩路線上共清理出超過41噸的食物殘餘、衣物與各類垃圾，重量相當於一頭大隻的座頭鯨。(記者曹馨元╱攝影)
今年在梅西感恩節大遊行的2.5哩路線上共清理出超過41噸的食物殘餘、衣物與各類垃圾，重量相當於一頭大隻的座頭鯨。(記者曹馨元╱攝影)

感恩節大遊行於日前熱鬧落幕後，紐約市清潔隊也火力全開，替城市街頭「善後」。市清潔局(DSNY)表示，今年在梅西感恩節大遊行的2.5哩路線上共清理出超過41噸的食物殘餘、衣物與各類垃圾，重量相當於一頭大隻的座頭鯨。

清潔局發言人表示，除了常見的彩紙碎片和紙屑外，像今年這樣低溫晴朗的天氣，也意味著更多熱飲容器與保暖衣物出現在垃圾中。相比之下，去年雖然下雨寒冷、觀眾較少，但大量濕透的雨披因重量驟增，使得垃圾總量依然可觀，共產生36噸垃圾。

為迅速恢復交通，今年共有38台街道清掃車、29台垃圾收集車在遊行後「接力上陣」，近60名清潔工人手持掃帚與背負式吹葉機清理最細小的紙屑。遊行當日共有188名清潔局人員參與執勤，確保活動結束後90分鐘內重新開放街道。

根據紐約郵報整理的數據，近10年來遊行垃圾總量最多的為2023年，達到65噸。在新冠疫情前的2015至2019年，每年垃圾平均量為38噸，但也因各年的天氣、參與人數不同而差值較大。

作為遊行起點中央公園西側於當日下午12時20分重新通車。今年大遊行共出動34個大型氣球、4個迷你氣球、28台花車、33組小丑隊伍與11支行進樂隊。每年有超過350萬市民、以及逾5000萬名電視觀眾收看這場紐約年度盛事；不少參與今年遊行的市民表示，晴朗天氣使得前來觀看遊行的人潮較往年更為洶湧。

而今年參與遊行的共34個大型氣球則隨後被放氣、妥善折疊成小塊後儲存在位於新州的「梅西遊行工作室」中，等待來年再重啟使用。

梅西 感恩節 疫情

上一則

紅藍卡年度開放註冊期至12月7日截止

下一則

布碌崙音樂會20手機遭竊 部分被銷贓到中國
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

感恩節人潮回流　聯合廣場再現熱鬧景象 犯罪率創新低

感恩節人潮回流　聯合廣場再現熱鬧景象 犯罪率創新低
金山經文處舉辦感恩餐會 解台灣學子鄉愁

金山經文處舉辦感恩餐會 解台灣學子鄉愁
老吳上海小籠恭祝大家感恩節快樂

老吳上海小籠恭祝大家感恩節快樂
大力水手今年留倉庫… Labubu亮相紐約梅西百貨遊行

大力水手今年留倉庫… Labubu亮相紐約梅西百貨遊行

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
川普總統(左)與造訪白宮的紐約候任市長曼達尼握手。(路透)

曼達尼：我仍認為川普是法西斯及暴君

2025-11-23 11:37

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企