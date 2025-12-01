感恩節遊行後垃圾遍地 重量逾40噸等於一隻座頭鯨

今年在梅西感恩節大遊行的2.5哩路線上共清理出超過41噸的食物殘餘、衣物與各類垃圾，重量相當於一頭大隻的座頭鯨。(記者曹馨元╱攝影)

感恩節 大遊行於日前熱鬧落幕後，紐約市清潔隊也火力全開，替城市街頭「善後」。市清潔局(DSNY)表示，今年在梅西 感恩節大遊行的2.5哩路線上共清理出超過41噸的食物殘餘、衣物與各類垃圾，重量相當於一頭大隻的座頭鯨。

清潔局發言人表示，除了常見的彩紙碎片和紙屑外，像今年這樣低溫晴朗的天氣，也意味著更多熱飲容器與保暖衣物出現在垃圾中。相比之下，去年雖然下雨寒冷、觀眾較少，但大量濕透的雨披因重量驟增，使得垃圾總量依然可觀，共產生36噸垃圾。

為迅速恢復交通，今年共有38台街道清掃車、29台垃圾收集車在遊行後「接力上陣」，近60名清潔工人手持掃帚與背負式吹葉機清理最細小的紙屑。遊行當日共有188名清潔局人員參與執勤，確保活動結束後90分鐘內重新開放街道。

根據紐約郵報整理的數據，近10年來遊行垃圾總量最多的為2023年，達到65噸。在新冠疫情 前的2015至2019年，每年垃圾平均量為38噸，但也因各年的天氣、參與人數不同而差值較大。

作為遊行起點中央公園西側於當日下午12時20分重新通車。今年大遊行共出動34個大型氣球、4個迷你氣球、28台花車、33組小丑隊伍與11支行進樂隊。每年有超過350萬市民、以及逾5000萬名電視觀眾收看這場紐約年度盛事；不少參與今年遊行的市民表示，晴朗天氣使得前來觀看遊行的人潮較往年更為洶湧。

而今年參與遊行的共34個大型氣球則隨後被放氣、妥善折疊成小塊後儲存在位於新州的「梅西遊行工作室」中，等待來年再重啟使用。