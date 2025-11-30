ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

曼哈頓華埠29日再次出現大規模抗議聯邦移民 與海關執法局(ICE )的活動，並引發嚴重衝突，當時數百名示威者在聯邦政府車庫外與警方爆發推撞，十多名示威者遭逮捕；現場原有大批聯邦探員集結，疑似準備展開移民查緝行動，最終因示威者阻擋而未能進行。

該事件發生於上午11時許，地點在華埠邊緣近中央街(Centre St.)與喜士打街(Hester St.)的一處政府大樓車庫，毗鄰美國華人博物館(MoCA)。當時數十名來自聯邦海關與邊境保護局(CBP)及國土安全部(DHS)的探員陸續抵達，疑要展開移民突襲行動，後來幾名示威者率先聚集並以身體堵住車庫出口，更將垃圾袋堆放成臨時「壘牆」阻擋探員車輛。

現場示威人數一度增至約200人，高喊「ICE out of New York！」等口號。探員則在車庫內觀望，雙方緊張對峙近一小時。至下午1時15分左右，車庫內的探員突然駕車衝出，試圖離開現場，引發混亂。示威者沿堅尼路(Canal St.)追車，有人向車隊投擲花盆與垃圾桶，亦有一名前往攔截車輛的示威者遭車內蒙面探員從車窗噴灑不明刺激性物質，紐約市 警隨後介入，設置金屬護欄來維護秩序，並拘捕多名拒絕離場者，警方證實當日進行多項逮捕。

據紐約時報等媒體引述知情人，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)當日下午致電聯邦國土安全調查局(HSI)紐約辦公室負責人帕特爾(Ricky Patel)，表達對行動的不滿。她表示，此類缺乏協調、突發性的執法方式不僅危及聯邦探員、市警與示威者，也令紐約市民處於高度風險之中，形容行動「不可接受」。

事發全程均在現場的華埠市議員馬泰(Chris Marte)，指控市警戰略反應組(SRG)「變相為ICE開路」，協助其推進移民拘捕行動，形容市警的行為「令人不齒」，「我也認為，有必要向那些站出來抗議ICE的普通紐約市民致謝。」