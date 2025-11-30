我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台「中華郵政」12/1起 恢復寄發美國掛號信

加州史塔克頓兒童生日派對槍響 4死10傷、槍手在逃

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

曼哈頓華埠29日再次出現大規模抗議聯邦移民與海關執法局(ICE)的活動，並引發嚴重衝突，當時數百名示威者在聯邦政府車庫外與警方爆發推撞，十多名示威者遭逮捕；現場原有大批聯邦探員集結，疑似準備展開移民查緝行動，最終因示威者阻擋而未能進行。

該事件發生於上午11時許，地點在華埠邊緣近中央街(Centre St.)與喜士打街(Hester St.)的一處政府大樓車庫，毗鄰美國華人博物館(MoCA)。當時數十名來自聯邦海關與邊境保護局(CBP)及國土安全部(DHS)的探員陸續抵達，疑要展開移民突襲行動，後來幾名示威者率先聚集並以身體堵住車庫出口，更將垃圾袋堆放成臨時「壘牆」阻擋探員車輛。

現場示威人數一度增至約200人，高喊「ICE out of New York！」等口號。探員則在車庫內觀望，雙方緊張對峙近一小時。至下午1時15分左右，車庫內的探員突然駕車衝出，試圖離開現場，引發混亂。示威者沿堅尼路(Canal St.)追車，有人向車隊投擲花盆與垃圾桶，亦有一名前往攔截車輛的示威者遭車內蒙面探員從車窗噴灑不明刺激性物質，紐約市警隨後介入，設置金屬護欄來維護秩序，並拘捕多名拒絕離場者，警方證實當日進行多項逮捕。

據紐約時報等媒體引述知情人，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)當日下午致電聯邦國土安全調查局(HSI)紐約辦公室負責人帕特爾(Ricky Patel)，表達對行動的不滿。她表示，此類缺乏協調、突發性的執法方式不僅危及聯邦探員、市警與示威者，也令紐約市民處於高度風險之中，形容行動「不可接受」。

事發全程均在現場的華埠市議員馬泰(Chris Marte)，指控市警戰略反應組(SRG)「變相為ICE開路」，協助其推進移民拘捕行動，形容市警的行為「令人不齒」，「我也認為，有必要向那些站出來抗議ICE的普通紐約市民致謝。」

本月初，總統川普與候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)在白宮會面後，外界曾一度認為紐約市被部署聯邦執法的可能性降低。然而，ICE與其他聯邦機構近周仍持續在市內加強移民執法，包括在皇后區可樂娜(Corona)及布碌崙(布魯克林)日落公園等移民社區增加拘捕行動。

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Ma...
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Ma...
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Ma...
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Ma...
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

移民 ICE 紐約市

上一則

曼達尼納反車派人士入交通委員會 恐將引發駕駛反彈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

川普：永久暫停第3世界國家移民 終止給非美公民福利

川普：永久暫停第3世界國家移民 終止給非美公民福利
華埠商家黑五推折扣 未爆人潮但客流穩定

華埠商家黑五推折扣 未爆人潮但客流穩定
華埠BID里民會議 將提供防洪準備工具包

華埠BID里民會議 將提供防洪準備工具包
紐時：川普將移民與犯罪、經濟困境畫等號 期中選舉核心議題

紐時：川普將移民與犯罪、經濟困境畫等號 期中選舉核心議題

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41
川普總統(左)與造訪白宮的紐約候任市長曼達尼握手。(路透)

曼達尼：我仍認為川普是法西斯及暴君

2025-11-23 11:37

超人氣

更多 >
提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定
1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」
他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定
從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區

從退休帳戶提領最低額度時 避踩3稅務雷區
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉