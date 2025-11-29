我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

強化巡查、路檢與酒駕取締 感恩節長周末州警嚴打危險駕駛

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州警(State Police)自26日至30日展開為期五天的交通安全專項執法行動，針對感恩節假期期間常見的超速、酒駕與分心駕駛等危險行為加強查緝。(記者高雲兒／攝影)
紐約州警(State Police)自26日至30日展開為期五天的交通安全專項執法行動，針對感恩節假期期間常見的超速、酒駕與分心駕駛等危險行為加強查緝。(記者高雲兒／攝影)

紐約州警(State Police)自26日至30日展開為期五天的交通安全專項執法行動，針對感恩節假期期間常見的超速、酒駕與分心駕駛等危險行為加強查緝。行動包括設置固定式酒駕路檢點、增加巡邏警力，並動用CITE匿名交通執法車輛混入一般車流，以提高取締效率並嚇阻違規者。執法重點範圍涵蓋高速公路、主要州際道路與繁忙交通節點，警方表示將在全州各地同時推進。

紐約州警總監詹姆斯(Steven James)說，感恩節假期交通量大、飲酒情況普遍，每年都有因酒駕與魯莽駕駛造成的可避免悲劇，留下無數受害者。他提醒，許多家庭在假期長途駕車探親，稍有不慎就可能釀成重大事故，因此「駕駛安全至關重要」。詹姆斯說，州警將與各級執法部門協力，共同阻嚇、查緝並逮捕受酒精或藥物影響的駕駛，以確保旅途平安。

州警資料顯示，2024年感恩節假期全州共有251名酒駕者被逮捕，同時開出4338張超速罰單及371張分心駕駛罰單。當局提醒，酒駕與毒駕的代價遠不止罰單，還包括吊銷駕照、保險費暴增，律師費、罰款、拖吊與車輛維修費用及工作缺勤等支出，一次酒駕被捕平均代價約1萬元，對家庭而言是沉重負擔。

警方呼籲民眾在假期期間提前規畫安全返家方式，若預計飲酒，務必指定清醒駕駛；若已受酒精影響，應使用計程車、共享乘車服務、搭乘大眾運輸，或請清醒親友協助接送。當局同時建議善用社區提供的代駕或安全乘車計畫，並鼓勵民眾在路上若發現疑似酒駕或毒駕車輛，立即通知執法單位。此外，若身邊有人準備在受影響狀態下駕車，應立即阻止，協助安排其他交通方式，以免悲劇發生。

當局強調，感恩節長周末一向是交通事故高峰期，提醒所有駕駛保持警覺、遵守交通規則，並以耐心與安全為前提規畫行程，確保自己與他人的道路安全。

感恩節 罰單 紐約州

上一則

法拉盛空地 違停與廢車堆置多年終清空

下一則

「像疫情前一樣熱鬧」梅西百貨黑五塞爆 網購擋不住熱潮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

NBA／詹姆斯也關注大谷 驚嚇他竟能在一場球賽做到這兩件事

NBA／詹姆斯也關注大谷 驚嚇他竟能在一場球賽做到這兩件事

NBA／詹姆斯破紀錄之戰助攻連發 湖人轟140分大勝爵士

NBA／詹姆斯破紀錄之戰助攻連發 湖人轟140分大勝爵士
NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案

NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案
NBA／詹姆斯加入湖人訓練 重返球場前還自我介紹

NBA／詹姆斯加入湖人訓練 重返球場前還自我介紹

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗