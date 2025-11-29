強化巡查、路檢與酒駕取締 感恩節長周末州警嚴打危險駕駛

紐約州警(State Police)自26日至30日展開為期五天的交通安全專項執法行動，針對感恩節假期期間常見的超速、酒駕與分心駕駛等危險行為加強查緝。(記者高雲兒／攝影)

紐約州 警(State Police)自26日至30日展開為期五天的交通安全專項執法行動，針對感恩節 假期期間常見的超速、酒駕與分心駕駛等危險行為加強查緝。行動包括設置固定式酒駕路檢點、增加巡邏警力，並動用CITE匿名交通執法車輛混入一般車流，以提高取締效率並嚇阻違規者。執法重點範圍涵蓋高速公路、主要州際道路與繁忙交通節點，警方表示將在全州各地同時推進。

紐約州警總監詹姆斯(Steven James)說，感恩節假期交通量大、飲酒情況普遍，每年都有因酒駕與魯莽駕駛造成的可避免悲劇，留下無數受害者。他提醒，許多家庭在假期長途駕車探親，稍有不慎就可能釀成重大事故，因此「駕駛安全至關重要」。詹姆斯說，州警將與各級執法部門協力，共同阻嚇、查緝並逮捕受酒精或藥物影響的駕駛，以確保旅途平安。

州警資料顯示，2024年感恩節假期全州共有251名酒駕者被逮捕，同時開出4338張超速罰單 及371張分心駕駛罰單。當局提醒，酒駕與毒駕的代價遠不止罰單，還包括吊銷駕照、保險費暴增，律師費、罰款、拖吊與車輛維修費用及工作缺勤等支出，一次酒駕被捕平均代價約1萬元，對家庭而言是沉重負擔。

警方呼籲民眾在假期期間提前規畫安全返家方式，若預計飲酒，務必指定清醒駕駛；若已受酒精影響，應使用計程車、共享乘車服務、搭乘大眾運輸，或請清醒親友協助接送。當局同時建議善用社區提供的代駕或安全乘車計畫，並鼓勵民眾在路上若發現疑似酒駕或毒駕車輛，立即通知執法單位。此外，若身邊有人準備在受影響狀態下駕車，應立即阻止，協助安排其他交通方式，以免悲劇發生。

當局強調，感恩節長周末一向是交通事故高峰期，提醒所有駕駛保持警覺、遵守交通規則，並以耐心與安全為前提規畫行程，確保自己與他人的道路安全。