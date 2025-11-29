納蘇郡邊界擬部署監控 迎新市府變局

因應曼達尼勝選與治安爭議，長島納蘇郡欲在邊界部署監控；圖為納蘇郡傑瑞柯住宅外。(記者劉梓祁／攝影)

紐約長島納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)表示，計畫在納蘇郡與紐約市 皇后區的交界地帶，部署高科技監控設備，包括攝像頭、車牌讀取器與人臉識別系統，以便在新任紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)上任後「確保郡內安全」。

布萊克曼本周接受福斯新聞(Fox News)訪問時表示，他已指示納蘇郡警方與郡政府人員在邊界沿線安裝多項監控設備，並再次稱曼達尼「親犯罪」、「反美國」。他說，「我們正在採取一切必要措施，確保納蘇郡的安全」。

郡長辦公室尚未公布相關計畫的預算，但稱將透過沒收資產(asset forfeiture)方式支付費用。盡管如此，此舉引發地方民主黨 與民權團體質疑，批評布萊克曼借公共安全議題炒作個人政治版圖。

布萊克曼為共和黨人、川普(Donald Trump)總統的友人，本月初連任郡長，並被視為2026年爭取紐約州州長共和黨提名的熱門人選。他近年以強硬治安立場、強化與聯邦移民與海關執法局(ICE)的合作為政績，立場與紐約市及州內多個採取「庇護城市」政策的地方政府形成明顯對比。

此前，他還宣布將增聘警員、擴大ICE協作計畫，以回應曼達尼的當選。布萊克曼說，「警察正在做出卓越工作，我會繼續提供人手、資源、科技與裝備，確保我們能應對任何威脅納蘇郡安全的情況」。

上月，布萊克曼與納蘇郡警察局長萊德(Patrick Ryder)曾討論如何因應曼達尼政府，並表示不確定未來是否會繼續與紐約市警(NYPD)分享敏感情報。與此同時，曼達尼已宣布延聘現任強硬派市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)。

納蘇郡民主黨則抨擊布萊克曼，指其「邊界監控計畫」目的不在治安，而是為了吸引川普注意、為個人政治野心造勢。

目前有不少華人家庭居住在納蘇郡的傑瑞柯(Jericho)、大頸(Great Neck)、曼哈塞(Manhasset)和賽奧塞(Syosset)等社區，他們看重當地的優質學區、相對低密度和優質的居住環境。