我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

Tripadvisor冬季旅遊勝地 紐約奪全美榜首

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在今冬美國境內旅遊目的地排行榜上，紐約市憑藉其獨一無二的文化屬性，成為全美旅客的首選。(記者曹馨元／攝影)
在今冬美國境內旅遊目的地排行榜上，紐約市憑藉其獨一無二的文化屬性，成為全美旅客的首選。(記者曹馨元／攝影)

根據旅遊平台Tripadvisor最新公布的冬季旅遊指數(Winter Travel Index)，在美國境內旅遊目的地排行榜上，紐約市力壓拉斯維加斯、奧蘭多及佛羅里達的基韋斯特(Key West)等熱門城市，成為全美旅客的首選。

報告指出，今年冬天美國旅遊需求強勁，多達六成民眾有出遊規畫，訂房量也較去年同期成長45%。超過半數旅客預計自己將比去年在出遊上花費更多；54%的受訪者表示將在出遊目的地停留五晚以上，意味著酒店、餐廳與各類觀光活動都將迎來旺季。

從美國旅客面向全球的旅遊目的地偏好來看，有半數民眾選擇紐約、倫敦等文化氛圍濃厚的城市；另一半則選擇前往墨西哥坎昆(Cancun)、卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)及卡門海灘(Playa del Carmen)等溫暖沙灘度假。然而，在美國境內目的地中，紐約不僅位居榜首，也在需求增長幅度上領先全國其餘城市。

絕大多數遊客所心儀的行程更體現重多樣化。93%受訪者表示「活動體驗」占其旅費重要部分，行程安排也不再只是「打卡」曼哈頓天際線；最受歡迎的類型包括文化景點、體驗自然、購物及自駕旅行。位居全美「最佳體驗」排行榜中的芝加哥遊船賞建築等，均體現文化屬性在遊客眼中愈發重要。

而對旅遊方式的不同偏好也具世代差異性。Z世代及千禧族群偏好多活動、多城市路線；嬰兒潮及X世代則傾向放慢步調、多與家人同行。年長旅客主要以休閒放鬆為主，較年輕旅客則著重社交及盡可能豐富的旅途體驗。

整體而言，66%的旅客今冬選擇重遊熟悉的城市；但對於34%願意探索新目的地的旅客來說，紐約的吸引力依然無庸置疑。在滿是雪景與海灘誘惑的冬季旅遊市場中，紐約仍憑藉其獨一無二的文化屬性，穩居全美冬季旅遊「重量級冠軍」。

觀光 墨西哥 紐約市

上一則

納蘇郡邊界擬部署監控 迎新市府變局

下一則

暖氣補助12月首周重開放 最高996元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

線上購物盛行仍擋不住黑五熱潮 紐約梅西出現大批華人搶購人潮

線上購物盛行仍擋不住黑五熱潮 紐約梅西出現大批華人搶購人潮
泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行

泡泡瑪特「出海」有成 Labubu亮相紐約感恩節遊行
全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮
曼達尼要求紐約市府179員工辭職 挨批「重大錯誤」

曼達尼要求紐約市府179員工辭職 挨批「重大錯誤」

熱門新聞

王悅綺勇奪今年紐約州高中跳水1米板冠軍，已被哈佛大學提前錄取。(張Nancy提供)

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

2025-11-25 07:17
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

2025-11-22 01:25
紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSNY)向部分公寓、共管公寓(condo)及合作公寓(co-op)每戶每年收取最高55元費用。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市議會通過垃圾容器新規 這些住戶恐年繳55元

2025-11-22 14:41

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗