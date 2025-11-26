曼達尼教育過渡委員會 重用白思豪班底 未納公校師長學生

曼達尼的青年與教育過渡委員會包含多位兒童保育政策及高等教育專家，卻並未納入市公立學校體系教職員、家長或學生代表。(美聯社)

紐約市 候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)日前公布其青年與教育過渡委員會近40名成員名單，其中雖包含多位兒童保育政策及高等教育專家，但卻並未納入市公立學校體系教職員、家長或學生代表。

不同於現任市長亞當斯(Eric Adams)曾重用彭博(Michael Bloomberg)時期的多名教育官員，曼達尼的教育過渡委員會，以前市長白思豪 (Bill de Blasio)時期的教育團隊成員居多；包括曾負責推動免費學前班計畫的沃拉克(Josh Wallack)、前市教育總監的幕僚長夏普(Edie Sharp)，以及曾任校務規畫與發展副總監、現為GreenLink Education執行長的戈德馬克(Karin Goldmark)。

曼達尼在競選期間，雖承諾不會取消特殊高中入學考試(SHSAT)，但他此前曾多次表態關注學校種族比率不均的問題，也因提出取消幼兒園資優班而遭到華人家長抨擊。

在近40人的委員會中，曼達尼也納入Appleseed New York種族融合倡議主管伯格(Nyah Berg)，以及「紐約人爭取公校種族正義」(New Yorkers for Racially Just Public Schools)的岡薩雷斯(Matt Gonzales)。岡薩雷斯曾是白思豪「學校多元化諮詢小組」(SDAG)成員，該小組曾建議逐步取消資優班，並主張限制選擇性招生。

曼達尼的競選主軸著重在提升可負擔性，其在教育領域最具代表性的政綱便是推動全民免費托育服務。委員會中，托育與課後班倡議者亦榜上有名，包括「紐約兒童保育聯盟」(NYUC)執行主任白林(Rebecca Bailin)、「聯合鄰里屋」(United Neighborhood Houses)及「日託委員會」(Day Care Council of New York)代表。

此外，委員會也包括多名高等教育專家，如紐約州大(SUNY)校長金恩(John King)及紐約市大(CUNY)校長羅德里格斯(Felix Matos Rodriguez)；曾背書曼達尼的教師聯合工會(UFT)主席穆格魯(Michael Mulgrew)同樣在列。