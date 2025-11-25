我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

紐約女足「高譚FC」全國奪冠凱旋遊行 獲頒城市之鑰

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勇奪本季全國女子足球聯賽總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」凱旋，24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。(美聯社)
勇奪本季全國女子足球聯賽總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」凱旋，24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。(美聯社)

勇奪本季全國女子足球聯賽(NWSL)總冠軍的紐約女子足球隊「高譚FC」(Gotham FC)凱旋，24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝。紐約市亞當斯(Eric Adams)為球隊頒授「城市之鑰」(Key to the City)，表彰女足展現的「女力」。

24日上午10時，冠軍球隊先展開繞市政廳公園一周的遊行，隨後回到市政廳前，接受頒授「城市之鑰」。興奮的球迷均身著球隊的淺藍主題色，隨現場音樂揮舞應援毛巾，市政廳入口處一度大排長龍。

早早來到現場的華人球迷古先生表示，他從小就是足球迷，不僅關注各類賽事、平日也有踢球的習慣。自兩年前來到哥倫比亞大學攻讀博士學位後，他便成為「高譚FC」的季票會員；「美國的男足不是很給力，如果要看世界水準的比賽，還得看女足」。古先生說，紐約女足的表現近年來一直維持高水準，讓身為球迷的他十分自豪。

上午11時，紐約女子鼓樂隊「藍色火焰」(FOGO Azul)率先拉開儀式序幕。隨後，剛自海外考察歸來的市長亞當斯登台致詞。他說，高譚FC一次次證明了她們「永遠不能被低估，因為她們展現了紐約的勇毅、韌性與決心」，激勵無數球迷以及年輕女性勇於相信自己、看到自己的無限潛力。

不過，在亞當斯上台時，台下不少市民觀眾對這位離任的市長發出噓聲。他隨即回應表示，運動員都知道比賽中需要無視干擾、專注目標，「你不會因為在意批評而獲勝，而是因為堅守使命取得勝利」。

高譚FC在2023年便獲得隊史首座全國女子足球聯賽冠軍，2024年獲得當季聯賽挑戰盃亞軍，整體戰績穩定在聯盟第一軍團。今年，雖然這支球隊僅以第八名進入季後賽，卻一路過關斬將，上演逆轉勝，最終以堅韌的姿態再度奪冠。

「這就是信念、堅持與冠軍應有的模樣」，球隊董事布拉傑特(Carolyn Tisch Blodgett)說，「當我們以第八名進入季後賽時，外界都以為這就是終點，但這支球隊不是照著劇本走，而是重寫劇本」。

興奮的球迷均身著球隊的淺藍主題色，隨著現場音樂揮舞應援毛巾。(記者曹馨元 ╱攝影...
興奮的球迷均身著球隊的淺藍主題色，隨著現場音樂揮舞應援毛巾。(記者曹馨元 ╱攝影)
紐約女子鼓樂隊「藍色火焰」(FOGO Azul)率先拉開慶祝儀式序幕。(記者曹馨...
紐約女子鼓樂隊「藍色火焰」(FOGO Azul)率先拉開慶祝儀式序幕。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市長亞當斯上台時，台下不少觀眾發出噓聲；亞當斯隨即回應稱，運動員都知道比賽中...
紐約市長亞當斯上台時，台下不少觀眾發出噓聲；亞當斯隨即回應稱，運動員都知道比賽中需要無視干擾。(記者曹馨元 ╱攝影)
勇奪本季全國女子足球聯賽(NWSL)總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」(Gotha...
勇奪本季全國女子足球聯賽(NWSL)總冠軍的紐約女足球隊「高譚FC」(Gotham FC)凱旋，於24日在曼哈頓舉辦盛大遊行慶祝，市長亞當斯(右)向球隊教練Juan Carlos Amoros(左) 頒授「城市之鑰」。(美聯社)

亞當斯 季後賽 紐約市

上一則

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

提升街景美觀 紐約市府公布6款新鷹架

提升街景美觀 紐約市府公布6款新鷹架
公校體系「市長控制權」 明年有望改革

公校體系「市長控制權」 明年有望改革
市府豁免上萬個班級 今年60%小班制達標

市府豁免上萬個班級 今年60%小班制達標
紐約女足全國奪冠凱旋慶典 獲頒城市之鑰 亞當斯登台被噓

紐約女足全國奪冠凱旋慶典 獲頒城市之鑰 亞當斯登台被噓

熱門新聞

來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
ICE紐約行動總監基納洛表示，移民執法對象不僅限於嚴重罪犯；圖為ICE於堅尼路所捕非法移民。(記者劉梓祁╱攝影)

「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕

2025-11-22 07:11
一名22歲華裔青年上周於皇后區地鐵站遭列車撞擊身亡。警方根據初步調查表示案件暫無犯罪嫌疑，但家屬認為事件仍有多處疑點，盼能尋得目擊者還原經過。(受訪者提供)

華裔青年地鐵墜軌亡 警初判跳軌 家屬認為不可能自殺

2025-11-19 01:28

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…