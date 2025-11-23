ICE再現華埠查緝無證移民至少逮1人 NYPD：與本局無關

聯邦移民與海關執法局探員22日再度現身曼哈頓華埠，恰逢市警在當地進行例行的無照攤販執法。圖為堅尼路一帶長期受非法攤販擺攤占道的困擾。(記者范航瑜╱攝影)

聯邦移民與海關執法局(ICE )探員22日再度現身曼哈頓華埠 ，展開移民執法行動，剛好恰逢紐約市警(NYPD)在當地進行例行的無照攤販執法，引發關注。市警表示，ICE的行動與市警無關，且雙方並未互動。

市警指出，警局行動於當日早上11時10分前，在堅尼路(Canal Street)與百老匯(Broadway)交界附近展開，並查扣超過25袋非法販售的仿冒商標商品。

有消息人士指出，ICE探員出現後，現場多名攤販四散逃離。據報導，聯邦人員當場逮捕至少一人，其遺留物品其後由市警拾取並妥善保管。

警方表示，約中午時分，聯邦探員來到同一地點。市警強調，聯邦行動與市警當天的任何執法工作皆無關聯，「市警人員立即離開現場，並未與聯邦探員有任何接觸或互動」，市警發言人表示。ICE紐約行動總監基納洛(Ken Genalo)日前亦表示，不需要市警協助逮捕，但希望警方或市懲教局(DOC)在釋放被捕者前通知ICE。

得知ICE行動後，市議員馬泰(Christopher Marte)隨即前往堅尼路與攤販交談。他稍後在Instagram上發文，「確認有ICE探員逮捕街頭小販」，並呼籲居民提高警覺，注意全市可能出現的其他聯邦行動。

「如果你看到ICE探員，拜託、請一定要大聲示警」，馬泰表示，「這有助於我們作為民選官員與倡議者能迅速抵達現場，提供資源並追究責任。」

此次事件距離ICE上次在華埠的突襲行動正好一個月，10月21日，當時多名人士遭拘留，其中至少有四人為公民。ICE表示，至少抓捕了九名有刑事前科的非法移民 ，涉及罪行包括搶劫、襲警與販毒等，其中並無華人。該行動曾在現場引發市民憤怒，並出現即席抗議。

堅尼路一帶長期受非法攤販困擾，仿冒品充斥，居民頻頻投訴攤販占道，影響街道通行。經營多年的合法華人攤販尹女士長期在堅尼路與勿街(Mott Street)的路口做生意，但無證攤販的大量出現，導致市場競爭出現惡性循環，使市場愈發失序。市議會今年夏天曾通過法案，將本市多數攤販違規行為除罪化，從刑事責任改為民事處分，並取消輕罪刑責，改以最高250元民事罰款處理。