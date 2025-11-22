假期估8200萬人出行 大堵車警示日回歸

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
據美國汽車協會的預測，今年感恩節日期間，約8200萬美國人將進行50哩或以上的長途旅行，相較去年上升約2%，再創新高。(記者范航瑜╱攝影)
據美國汽車協會的預測，今年感恩節日期間，約8200萬美國人將進行50哩或以上的長途旅行，相較去年上升約2%，再創新高。(記者范航瑜╱攝影)

隨著假日旅遊高峰的到來，由市交通局(DOT)制定的「大堵車警示日」(Gridlock Alert Day)亦同樣回歸，19日和20日是今年假日季的第一波「大堵車警示日」，隨後更多的警示日將陸續出現。市交通局提醒，這些日子是全年交通最為繁忙的時期，建議民眾盡量選擇公共交通出行，以應對感恩節遊行及聖誕購物潮。

19日和20日交通流量達到第一波小高峰，此後警示日還將陸續出現，總共15天，直至聖誕節前一周。市交通局整年共制定了20個大堵車警示日，包括9月的聯合國大會(the U.N. General Assembly)期間。

警示日主要集中於感恩節後及聖誕節前的時段，感恩節前的11月25日(周二)為警示日。12月3日至5日(周三至周五)、12月8日至12日(周一至周五)、12月15日至18日(周一至周四)亦將被列入名單。據美國汽車協會(AAA)的預測，今年感恩節日期間，約8200萬美國人將進行50哩或以上的長途旅行，相較去年上升約2%，再創新高。

美國汽車協會報告指出，開車仍為美國人的主流出行模式，預計約7330萬人將選擇在感恩節假期自駕，占整體旅遊人次的近九成。飛機旅行則約為600萬人次，較去年略增。長途巴士、火車及輪船等其他交通方式合計約250萬人次，年增率達8.5%。 ￼

開車旅遊方面，AAA指出汽油平均價格與去年同期相當，而租車價格較去年下降約15%。由於交通狀況預計更為繁忙，專門對交通數據進行分析的INRIX預估，在11月25日(周二)和11月26日(周三)下午，以及返程高峰的11月30日(周日)，多條主要路線將出現明顯車流延滯。 ￼

至於熱門目的地，國內旅遊首選地為佛州的奧蘭多、邁阿密、坦帕等地，其次為洛杉磯、夏威夷等，紐約名列第六；國際旅遊則以歐洲、加勒比海與澳洲為主，排名前三的目的地分別為巴黎、阿姆斯特丹和維也納。

