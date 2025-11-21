我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

孫雯胡驍案 多名證人揭影響州府採購防護用品

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫雯胡驍案庭審繼續聚焦州府採購個人防護用品，以及胡驍的資金往來。(本報檔案照)
孫雯胡驍案庭審繼續聚焦州府採購個人防護用品，以及胡驍的資金往來。(本報檔案照)

20日是孫雯胡驍案開庭第六天，法庭繼續傳喚證人就州府在疫情期間購買個人防護用品作證，也傳喚了幾位與胡驍有金錢往來的人出庭。

卡羅爾(Sean Carroll)在新冠疫情期間擔任州府總務辦公室(Office of General Service NYS)採購主任，也是州府首席採購官。卡羅爾作證說，孫雯當時向他大力推薦江蘇省江蘇匯鴻國際集團同泰貿易有限公司(High Hope)生產的口罩。最後該公司拿到了紐約州府的合同，一份是採購500萬個口罩的合同，金額295萬元；另一份是採購1600萬個口罩的合同，金額1200萬元。

州府IT工作人員布萊爾(Tammy Bleyl)出庭作證說，孫雯的州府工作郵件中有一份當時江蘇省商務廳代表陳鑫發給紐約州經貿廳，並抄送給孫雯的電郵，其中推薦了四家口罩生產企業，江蘇、深圳和上海各一家，但江蘇匯鴻國際(High Hope)並不在其中，孫雯在保存這份文件時，將被推薦的四家口罩企業的第一家改為江蘇匯鴻國際，第二第三家企業不變，第四家被刪除。不過布萊爾強調，孫雯最後並沒有發送這份經過修改的電郵。

州府總務辦公室商業服務中心經理加拉奇(Karen Gallacci)說，州府和中國企業簽署採購個人防護用品的合同後，孫雯曾數次催促加拉奇盡快給中國企業匯款。

數名與胡驍有業務來往和金錢來往的人也出庭作證。長島一家生產和安裝窗戶和門的承包商達馬寧(Francis Darmanin)作證說，胡驍為在長島Manhasset的豪宅更換全部窗戶，因為不少窗戶要定制，較貴，總費用為7萬多元，胡驍最後用簽名銀行(Signature Bank)的錢來支付這筆費用。

柴燕(Yan Chai音譯)是法拉盛一家名為「太陽升起環球公司」的一人公司老闆。柴燕說他通過物流公司把保健品批發到國內，也通過物流公司買保健品。他和一家物流公司的老闆洪桑迪(Sandy Hong)關係好，她手頭缺現金時會向洪桑迪借，之後再還。銀行紀錄顯示，2020年5月30日至6月30日，在洪桑迪的指示下，柴燕分八次，將共約35萬5000元轉帳到胡驍的Golden Capital LLC.。

楊恩產(En Chang Yang音譯)與胡驍孫雯一家因孩子在YMCA同一俱樂部結識，關係密切。楊恩產從事裝修業，有現金交易並使用無證工人，在與檢方簽署協議，得到豁免後，楊恩產才答應出庭作證。他還是孫雯胡驍的保釋金簽署者。

楊恩產說，他2020年買房，共借了60萬元，其中10萬元向胡驍借，沒有正式借款手續。胡驍最後不是通過自己公司的帳戶，而是通過華亨利(Henry Hua)的Canstar服裝公司帳戶把錢轉給他。

楊恩產還說，他的紐約親戚因地下室遭水淹，決定貸款買房，胡驍答應借錢給他親戚陳建煌(Jian Huang Chen)，但最後把錢轉給他親戚的卻是華亨利的太太王蓮(Lian Wang)。

孫雯 長島 疫情

上一則

周末好去處╱節日燈光秀、和聖誕老人合影

下一則

布碌崙ICE執法頻繁 莊文怡籲民眾求助
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

疫情期間州府採購個人防護用品 孫雯深度參與

疫情期間州府採購個人防護用品 孫雯深度參與
打撃零售盜竊見效 逾260萬元商品被追回

打撃零售盜竊見效 逾260萬元商品被追回
證人指孫雯介入州府採購 家族夏威夷豪華別墅曝光

證人指孫雯介入州府採購 家族夏威夷豪華別墅曝光
胡驍涉冒用岳母名義開設銀行帳戶 轉入160萬稱夏威夷購屋

胡驍涉冒用岳母名義開設銀行帳戶 轉入160萬稱夏威夷購屋

熱門新聞

皇后區法拉盛一名柳姓男子結識在中國的魏姓女子，2023年登記結婚後協助魏女及其兩名女兒移民美國，不料母女三人今年5月抵達紐約僅兩天後便失聯；圖為甘迺迪機場。(路透)

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

2025-11-17 13:25
來自台灣、現住紐約布魯克林的網紅鍾佩，遭控在紐約市吃遍包括彼得·魯格牛排館等多家高檔餐廳，卻賴帳不付錢。圖為彼得·魯格著名的牛排。(路透)

台裔網紅「紐約吃霸王餐」5度被捕 暗示可上床換餐費

2025-11-17 19:46
22歲華裔青年洪永尼(Yony Hung，音譯)憑藉創意料理「委內瑞拉中式炒飯」，吸引大批食客排隊購買，甚至連西語裔歌手J Balvin等明星也聞香而至。(取材自Instagram)

「委內瑞拉中餐炒飯」暴紅紐約 22歲華裔青年將開餐廳

2025-11-17 07:47
自2022年春季以來，跋涉數月、步行穿過南美雨林來到紐約的萬名華人走線客已在異鄉度過數個年頭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客：即便在美國的明天渺茫 但回國是「生不如死」

2025-11-18 19:20
隨著向移民局報到時被捕的事件頻發，紐約市不少華裔移民已開始考慮放棄庇護程序，甚至希望能提前回中國。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華人按時報到被拘捕引恐慌 有人已考慮放棄留美、提前返中

2025-11-15 20:25
13日去世的布碌崙公寓管理員哈瓦利。(取材於Burim Havolli臉書)

紐約公寓管理員與包裹賊嫌犯衝突身亡？案情反轉 警方釋放嫌犯

2025-11-16 19:23

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」