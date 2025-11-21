我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

布碌崙ICE執法頻繁 莊文怡籲民眾求助

記者顏潔恩／紐約報導
ICE探員19日在市議員莊文怡的選區內逮捕一名西語裔母親。(莊文怡辦公室提供)

移民及海關執法局(ICE)探員在全美展開的移民執法行動愈來愈大張旗鼓，代表布碌崙(布魯克林)班森賀的市議員莊文怡(Susan Zhuang)透露，19日ICE探員在她的選區內於眾目睽睽下逮捕一名西語裔母親；她指出，頻繁的逮捕事件已讓社區人心惶惶，她呼籲有需要幫助的居民向她辦公室求助。

莊文怡指出，19日下午5時30分左右，聽說班森賀Bay32街交86街處有ICE執法活動時，她趕到現場察看，當時還有十餘人在場圍觀，「我趕到時，現場已有四輛ICE的車，他們把一名年輕的母親從街上帶走」。

據莊文怡表示，聯邦探員一開始被目擊在一棟房屋前敲門，之後打電話將該名母親叫到街上，並在現場逮捕，「我覺得這就是在設局」；據她所述，被捕者是一名20多歲的西語裔女性，育有一名八個月大的寶寶。

ICE出現在當地社區的消息傳開後，數十名居民趕到場，希望藉由觀察能阻止ICE行動，也引來紐約市警出動多名警員到場維持秩序。

莊文怡表示，自3月以來，她的辦公室陸續接獲選民遭到ICE抓捕的消息，如今這類事件的發生頻率已升高至每周至少一起，累積至今有數十人被拘留；她說，她並不反對ICE逮捕真正的罪犯，但對於無犯罪紀錄的民眾，ICE的逮捕行動導致無數個家庭破碎，令她感到憤怒。

她說，ICE的拘捕行動也衝擊到以移民為主的社區經濟，「我的選區裡很多都是移民，當中移民店家的生意下滑三至四成，大家都不敢出門消費」。她呼籲有需要幫助的民眾積極聯絡她的辦公室求助；她也與華人策劃協會(CPC)等社區組織合作，提供免費的律師諮詢服務，呼籲民眾善用這些資源。

孫雯胡驍案 多名證人揭影響州府採購防護用品

法拉盛建新YMCA 州議會撥款300萬
