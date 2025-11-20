紐約校巴簽三年合約 數月糾紛劃上句號 確保通勤服務

我的頻道

記者曹馨元╱紐約即時報導
「教育政策小組」表決通過與市校車運營商的三年期合約，結束數月來的緊張對立與停工威脅。(記者曹馨元／攝影)
「教育政策小組」表決通過與市校車運營商的三年期合約，結束數月來的緊張對立與停工威脅。(記者曹馨元／攝影)

19日晚，負責審核紐約市教育局重要合約的「教育政策小組」(Panel for Educational Policy，簡稱PEP)表決通過與市校車運營商的三年期合約，結束數月來的緊張對立與停工威脅。

校車運營公司與市府的合約按慣例為五年一續，上份合約已於今年6月到期。近月來，市府為確保服務不中斷，只能與校車公司以「逐月緊急延約」方式維持營運。而校車運營商認為這種短期做法「不切實際且不可行」，曾於上個月威脅合約問題不得到解決，將關閉營運並大規模裁員。

在與運營商的反覆合約拉鋸戰中，PEP曾一致通過決議，表示不支持五年期合約。近年來，因不滿校巴系統頻發的路線混亂、服務短缺等問題，愈來愈多的家長、倡導者及議員反對校巴合同延約。而若採五年合約，不但超過候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)任期，也會讓市府在改善校車服務的談判中失去籌碼。

最終，雙方以簽訂三年期合約「休戰」。不過，市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)表示，即便縮短合約年限，仍未能解決許多長期存在的問題，「要讓所有依賴校車的學生，尤其是身心障礙學生都能得到應有的服務，仍有大量工作要做。」

包括布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)在內的不少家長批評，市府自1970年代以來一再延長校車合約，卻未見改善延誤等問題。雷諾索說，有一次司機在把他患有自閉症且不會說話的5歲兒子送下車前，竟在車前抽菸。雷諾索認為，在三年合約結束後，談判雙方將再次回到原點、陷入彼此不滿的僵局。

