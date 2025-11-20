理念不同仍攜手 曼達尼留任蒂池續掌NYPD

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市候任市長曼達尼(右)19日宣布，現任市警總局局長蒂池(左二)已同意留任。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)19日宣布，現任市警總局(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)已同意留任；盡管兩人在公共安全與政治理念上存在明顯差異，該任命仍被外界視為新市長試圖穩定治安的重要舉措。

過去數周，外界不斷揣測蒂池是否會接受留任邀請，曼達尼則多次公開表示希望她繼掌市警。蒂池19日向全體警員發送電郵表示，「他邀請我在其政府中繼續擔任警察局長，在與他多次對話後，我已同意。能夠領導這個部門是我一生最大的榮幸，我也為能繼續服務感到自豪」。

曼達尼在聲明中讚揚蒂池，稱「我一直敬佩她在整頓警局高層腐敗、打擊犯罪以及在面對威權壓力時堅守紐約人權益的努力」。曼達尼還說，新政府將致力讓警員與社區都感到安全並受到重視，「共同打造一個讓所有人以身為紐約人為傲的城市」。

身為民主社會主義者的曼達尼當選前曾主張「削減警察預算」(defund the police)，蒂池則頻繁詬病保釋改革法。曼達尼支持限制輕罪與低級重罪羈押的改革，以及提高刑事責任年齡(Raise the Age)，蒂池則反對類似措施。

由於兩人在公共安全理念上迥異，他們此次合作備受關注。這項人事安排不僅履行了曼達尼的競選承諾，也被解讀為他向民主黨中間派與商界發出的安撫訊號。現年44歲的蒂池是廣受尊重的技術官員，任內紐約市犯罪率持續下滑，多項指標創下近年新低。

蒂池在聲明中表示，她雖與34歲的曼達尼「並非所有議題都意見一致」，但兩人在公共安全的核心目標上有共識，相信可在共同優先事項上合作，包括公共安全、降低犯罪與維持部門穩定。

按計畫，曼達尼將設立頗具爭議的「社區安全局」(Department of Community Safety)，分擔部分遊民與精神健康相關案件，由社工及其他專業人員替代警員處理。他當天受訪表示，兩人已就成立此部門交換意見，稱雙方「都認知到目前警員承擔的職責遠超『執法』本身」。

此外，蒂池支持現任市長亞當斯(Eric Adams)提出的將警局人力擴充至4萬人的構想，曼達尼則在競選時表態將維持現有約3萬5000人的編制。

國際議題上，蒂池身為猶太富商家族成員，立場親以色列；曼達尼則長期公開批評以色列政策，並因強烈支持巴勒斯坦而受部分猶太社群質疑。

近月來，多名民主黨主要人物如州檢察長詹樂霞(Letitia James)及州長霍楚(Kathy Hochul)等，都曾建議曼達尼讓蒂池留任。蒂池也深受商界支持，以其「精準警務」(precision policing)策略成功維持犯罪率下降。

蒂池擁有哈佛大學法學與工商管理雙學位，於2008年加入警局，任職12年後於2022年被亞當斯任命為市清潔局(DSNY)局長，主導將路邊垃圾改為入桶收集的改革。她於2024年11月獲任命為市警總局局長。

曼達尼 亞當斯 紐約市

紐約公車免費？ 州長霍楚：保留意見

紐約華埠Bridges、Yamada獲米其林1星 施安妮獲侍酒師獎
