紐約公車免費？ 州長霍楚：保留意見

記者許君達／紐約報導
針對曼達尼所提出之「公車免費」主張，對MTA擁有話事權的州長霍楚表示，「抱持模糊立場」，既未全力支持也未明確表達反對。(記者許君達╱攝影)
針對曼達尼所提出之「公車免費」主張，對MTA擁有話事權的州長霍楚表示，「抱持模糊立場」，既未全力支持也未明確表達反對。(記者許君達╱攝影)

紐約候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)在競選時提出「公車免費」主張，獲得大量選民支持。不過在民主黨內較早公開背書曼達尼的紐約州長霍楚(Kathy Hochul)卻表示，由於現實經濟原因，她將對此主張「保持模糊立場」。

曼達尼在他的「可負擔性」政綱中，將公車免費以及增加班次和運行效率作為重要組成部分。不過，運營紐約公共交通系統的大都會運輸署(MTA)屬州級機構，紐約市無權控制，因此對MTA決策擁有較大影響力的州長霍楚的態度，對於曼達尼的承諾能否實現至關重要。此前媒體報導，霍楚已表達對於多項曼達尼政綱的支持和反對部分，然而她對「公車免費」主張一直未給出明確表態。

霍楚17日在州議會受訪時表示，她對公車免費的主張「不得不含糊其詞」，但她試圖將矛頭指向由共和黨控制的國會。霍楚說，「華府的動向難以預料」，由於國會試圖將30億元的醫療補助負擔轉嫁給紐約州，因此「這種不確定性」對州財政帶來的壓力，才令她無法對曼達尼的「免費公車」政策做出承諾。

售票收入是MTA的重要財源之一。據統計，免費公車政策預計每年需要至少6億元成本，但霍楚表示，她不支持通過增加稅負的方式填補這一空白。與此同時，霍楚也強調她無意直接否定任何計畫。她說自己正在與即將上任的曼達尼團隊溝通，但現階段無法透露任何細節。

霍楚說：「我們正在投入大量資金，因此我現在無法提出任何削減依賴公交和地鐵票價系統的資金的方案」，「但是，我們能否找到一種方法，讓需要幫助的人可以負擔得起？當然可以」。

曼達尼將從明年1月1日起就任市長，通常情況下，州預算案將在新年過後陸續釋出。「免費公車」政策能否實現，屆時將水落石出。

