紐約市接駁JFK的Q6公車抓拍違規 初犯罰50元

大都會運輸署(MTA )宣布，自13日起，往返牙買加(Jamaica)與甘迺迪國際機場(JFK)的Q6公車線全面啟用車載攝影機，取締占用公車專用道或公車站的違規車輛。MTA表示，系統上線後前60天為警告期；之後就將開罰，罰款由50元起跳，累犯會逐次增加，最高可達250元。Q6也成為皇后區 第八條啟用該系統的公車路線。

依規定，駕駛不得在公車專用道上行駛、停車或暫停，也不能在公車站佇停、雙排停車，或在公車線道路段等候上下乘客。MTA提醒，只要路牌沒有標註時段，公車專用道即視為24小時生效，公車站則全天候禁止停車。

駕駛僅能在兩種情況下短暫進入公車道：快速上下乘客，或為右轉彎而切入。據悉，Q6往JFK方向會行經牙買加大道(Jamaica Avenue)、蘇特芬大道(Sutphin Boulevard )、洛克威大道(Rockaway Boulevard)、北邊路(North Boundary Road)與老 洛克威大道(Old Rockaway Boulevard)，再進入機場；往牙買加方向則反向行駛，雙向均會受車載攝影機取締。

目前皇后區已有多條路線使用相同的ACE車載取締系統，包括Q5、Q43、Q44 SBS、Q53 SBS、Q58 和 Q69。MTA表示，擴大使用車載攝影機，可減少違停阻塞，幫助提升公車準點率。