亞裔業者成目標 法拉盛餐廳一周內連遭竊

記者戴慈慧╱紐約報導
近來全美多地接連傳出針對亞裔商家及家庭的有組織入室盜竊案件，而法拉盛過去一周也陸續出現多起餐廳遭竊事件。(記者戴慈慧╱攝影)
近來全美多地接連傳出針對亞裔商家及家庭的有組織入室盜竊案件，而法拉盛過去一周也陸續出現多起餐廳遭竊，社區憂心成為下個「重災區」。本報接獲讀者投訴指出，多家位於法拉盛的亞裔餐館在傍晚至晚間時段遭人闖入，店內櫃台、抽屜與置物間被翻箱倒櫃，值錢物品被搜刮一空，疑似遭同一批犯案手法熟練的竊賊盯上。

一名業者友人提供信息表示，事發時段大約在上周四至周日下午4時到7時之間，竊賊趁店員忙於外場或備餐時闖入後方空間，「翻箱倒櫃，所有能拿走的都拿走」，多家餐廳業者私下相互提醒「最近有人專找亞裔店家」，氣氛緊繃。業者表示，竊賊行動迅速、目標明確，疑似熟悉店內動線，「整個屋子所有房間的邊邊角角全部被翻了出來、金飾品藏在衛生間的馬桶內都能被拿走。」

這類「專挑亞裔家庭與商家下手」的竊案並非個案，據「紐約時報」報導指出，近一年全美包括佛州、威州、俄亥俄、科羅拉多與奧州等地，都傳出犯罪集團針對亞裔業主下手的情況，涉案者多為來自南美的有組織集團，犯案前常以租短租屋、白天踩點、使用信號干擾器癱痪警報等高技術手法執行入室盜竊，並利用網路資料庫、或觀察超市等店家作息後跟蹤回家。

法拉盛當地居民近日也在與109分局的會議中提出擔憂，一名叫Michelle的韓裔居民分享，自己的朋友家連續遭竊，家中多個房間被翻得「像被龍捲風掃過」，家人連夜搬離，「大家真的都很害怕，覺得這是有系統的犯案」，她呼籲警方提高巡邏密度，並加強店家防盜指引。

警方表示，近幾月確實收到零星類似報案，呼籲商家務必提高警覺，包括安裝有線(非Wi-Fi)的警報系統、使用加強型門鎖、避免在店內囤放大量現金等，也提醒業者若發現可疑人員在店前徘徊，務必立即通報。

多名法拉盛居民受訪時坦言，近來的竊案讓他們精神高度緊繃，「我們每天都是十幾小時工作，回家只想休息，沒想到還要擔心被盯上。」

亞裔組織呼籲市府、州府與執法單位正視問題，並指出亞裔因語言障礙、擔心報案流程複雜等原因，常選擇不向警方通報，讓犯罪更難追查。社區盼透過更多政府資源，協助提高防範能力，避免法拉盛成為下一個全國性亞裔盜竊集團的目標。

PATH票價將調升 2029年漲至4.25元

報到拘捕頻發 華人考慮放棄移民、提前返中
