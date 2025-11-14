我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：台灣亮眼成長藏「台灣病」 央行匯率政策恐難維持

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

孫雯胡驍案審理 聚焦假邀請函與涉台阻撓

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫雯胡驍案第二天庭審聚焦假邀請函事件。(路透)
孫雯胡驍案第二天庭審聚焦假邀請函事件。(路透)

孫雯胡驍案13日進入第二天審理。多名州長辦公室工作人員出庭作證，介紹兩任州長應社會各界邀請出席活動，以及向其他機構發送到州府訪問邀請信函的過程，當天的審理主要聚焦孫雯2017年幫助中國江西省代表團獲得時任副州長霍楚(Kathy Hochul)簽名的邀請函，以及2018年孫雯偽造霍楚簽名，給河南省代表團發邀請函的事件。

從2012年起歷任霍楚副幕僚長和幕僚長的劉易斯(Jeff Lewis)13日繼續出庭作證，他說，霍楚辦公室有一項規矩，除霍楚本人的親筆簽名外，僅他可以霍楚名義簽署文件。作為霍楚的幕僚長，他能看出霍楚簽名的細微區別，並辨別真偽。

為江西代表團出具邀請函非同尋常

2017年4月，當時在州府工作的孫雯開始給州長DC辦公室主任斯馬爾(Charles Small)發電子郵件，詢問邀請江西代表團訪問紐約州首府事宜。該代表團由江西省一名副省長帶隊，六名成員組成。經過詢問，孫雯得知由時任州長葛謨(Andrew Cuomo)邀請江西代表團會比較麻煩，很耗時，可嘗試副州長霍楚辦公室。孫雯後來找到劉易斯，在劉易斯協調下，州長DC辦公室主任斯馬爾同意起草邀請函，由副州長霍楚簽名。

劉易斯說，此事非同尋常，因為在紐約州府，一般由州長而非副州長出面邀請客人訪州府。另一方面，州長、副州長每天都會收到大量邀請其出訪的信件，而非主動邀請客人上門，更不用說是一個外國省級代表團。

為河南代表團出具假邀請信

2018年，在河南同鄉會一名負責人協調下，一個六人河南省代表團向孫雯提出同樣請求。檢方稱，這次孫雯未再去找霍楚簽名，而是直接偽造簽名。檢方把江西代表團和河南代表團兩封邀請函對比，指出兩個簽名之間細微但又明顯的差別。

2018年6月，孫雯給副州長霍楚辦公室工作人員發電郵，希望在6月26日或27日，由霍楚出面接見代表團，時間30-40分鐘。最後安排在6月26日下4時30分，由霍楚接見。

劉易斯作證說，河南代表團當時提出的討論議題包括農業、畜牧業、高科技、締結姐妹州等，他覺得副州長霍楚根本無法就這次會談做好準備，且當時霍楚日程緊張，他甚至想取消會見，後得知河南代表團已到達州府奧伯尼(Albany)，只好順水推舟。劉易斯當時發郵件給孫雯，希望會見下午5時前結束，最後會見提前結束了。

阻撓州府官员正式接触台灣代表

劉易斯作證還說，葛謨和霍楚兩任州長在台灣問題上都宣示過官方立場，他本人認為，紐約的台灣人也是紐約人，因此州長理應參加台灣社區的活動。檢方在法庭出示的證據顯示，當時工作職責包括聯繫華社的孫雯多次以美國和台灣沒有正式外交關係，不應與台灣政府官員會面，不應發表官方聲明為由，阻止州府官員與台灣代表見面。台灣代表曾向州府提出將5月8-15日設為美籍台灣人傳統周，孫雯以前任州長未將其列入議程為由反對。

媒體記者聚集紐約聯邦東區法院，等待採訪孫雯案。(記者胡聲橋／攝影)
媒體記者聚集紐約聯邦東區法院，等待採訪孫雯案。(記者胡聲橋／攝影)

霍楚 孫雯 河南

上一則

世報藝廊「御瓷紋章」珍藏展今開幕

下一則

曼達尼談全民托育計畫：現實可行 需州府增稅或另覓財源
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

孫雯胡驍案開審 律師斥外國代理人無稽

孫雯胡驍案開審 律師斥外國代理人無稽
孫雯胡驍案開審 稱善盡職責不認是「外國代理人」

孫雯胡驍案開審 稱善盡職責不認是「外國代理人」
孫雯胡驍案 聯邦法庭遴選陪審團

孫雯胡驍案 聯邦法庭遴選陪審團
出口民調：曼達尼靠年輕、跨族裔支持者勝選

出口民調：曼達尼靠年輕、跨族裔支持者勝選

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
皇后區法拉盛一名華人理髮店員工本月在前往美國公民及移民局(USCIS)例行報到時，突然遭移民及海關執法局(ICE)拘押，並被送往新澤西州移民拘留中心。圖為ICE幹員10月21日在曼哈頓華埠的逮捕行動。(美聯社)

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

2025-11-13 07:17
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07

超人氣

更多 >
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好
年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作
家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬

家人病逝後收19.5萬醫療帳單 紐約男靠一招讓金額減到3.7萬
為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？

為何6名民主黨眾議員違反黨團意見 投票支持政府重啟？
紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌

紐約法拉盛理髮店員工法庭報到 遭ICE拘捕 社區陷恐慌