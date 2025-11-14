孫雯胡驍案審理 聚焦假邀請函與涉台阻撓

孫雯胡驍案第二天庭審聚焦假邀請函事件。(路透)

孫雯 胡驍案13日進入第二天審理。多名州長辦公室工作人員出庭作證，介紹兩任州長應社會各界邀請出席活動，以及向其他機構發送到州府訪問邀請信函的過程，當天的審理主要聚焦孫雯2017年幫助中國江西省代表團獲得時任副州長霍楚 (Kathy Hochul)簽名的邀請函，以及2018年孫雯偽造霍楚簽名，給河南 省代表團發邀請函的事件。

從2012年起歷任霍楚副幕僚長和幕僚長的劉易斯(Jeff Lewis)13日繼續出庭作證，他說，霍楚辦公室有一項規矩，除霍楚本人的親筆簽名外，僅他可以霍楚名義簽署文件。作為霍楚的幕僚長，他能看出霍楚簽名的細微區別，並辨別真偽。

為江西代表團出具邀請函非同尋常

2017年4月，當時在州府工作的孫雯開始給州長DC辦公室主任斯馬爾(Charles Small)發電子郵件，詢問邀請江西代表團訪問紐約州首府事宜。該代表團由江西省一名副省長帶隊，六名成員組成。經過詢問，孫雯得知由時任州長葛謨(Andrew Cuomo)邀請江西代表團會比較麻煩，很耗時，可嘗試副州長霍楚辦公室。孫雯後來找到劉易斯，在劉易斯協調下，州長DC辦公室主任斯馬爾同意起草邀請函，由副州長霍楚簽名。

劉易斯說，此事非同尋常，因為在紐約州府，一般由州長而非副州長出面邀請客人訪州府。另一方面，州長、副州長每天都會收到大量邀請其出訪的信件，而非主動邀請客人上門，更不用說是一個外國省級代表團。

為河南代表團出具假邀請信

2018年，在河南同鄉會一名負責人協調下，一個六人河南省代表團向孫雯提出同樣請求。檢方稱，這次孫雯未再去找霍楚簽名，而是直接偽造簽名。檢方把江西代表團和河南代表團兩封邀請函對比，指出兩個簽名之間細微但又明顯的差別。

2018年6月，孫雯給副州長霍楚辦公室工作人員發電郵，希望在6月26日或27日，由霍楚出面接見代表團，時間30-40分鐘。最後安排在6月26日下4時30分，由霍楚接見。

劉易斯作證說，河南代表團當時提出的討論議題包括農業、畜牧業、高科技、締結姐妹州等，他覺得副州長霍楚根本無法就這次會談做好準備，且當時霍楚日程緊張，他甚至想取消會見，後得知河南代表團已到達州府奧伯尼(Albany)，只好順水推舟。劉易斯當時發郵件給孫雯，希望會見下午5時前結束，最後會見提前結束了。

阻撓州府官员正式接触台灣代表