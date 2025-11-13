曼達尼新政府徵才 1周湧5萬人

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
曼達尼新政府招募，應徵者踴躍。圖為候任市長曼達尼(左)、第一副市長佛雷翰(Dean Fuleihan，中)與首席顧問畢斯嘉德丘奇(Elle Bisgaard-Church，右)一起用餐。(取自曼達尼官方X平台帳號)
距離候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)開放求職履歷投遞入口不到一周，已有超過5萬人提交申請，希望加入其新政府團隊。盡管申請人潮湧入，履歷入口仍將持續開放。曼達尼呼籲各層級的求職者報名，從資深政策專業人士到初入職場者皆可申請。

曼達尼在聲明中表示：「申請人數之多，反映出這場運動的熱情。人們相信，政府能夠真正以勞工階層為優先。」當選團隊表示，目前仍在招募藝術與文化、氣候、司法、經濟發展、健康、衛生、移民正義、公共安全、交通、教育等領域的人才。

曼達尼新政府招聘網站5日啟用，僅上線24小時便收到2萬5000份申請。目前尚未公...
該網站5日啟用，僅上線24小時便收到2萬5000份申請。目前尚未公布申請者何時可望收到回覆或任命通知。曼達尼說，此次公開招募是基於透明原則，並延續其多元聯盟的選舉精神，履歷入口將對所有層級的申請者開放。

曼達尼還宣布了全由女性組成的交接團隊成員，包括前副市長斯普林格(Maria Torres-Springer)、前聯邦貿易委員會主席莉娜汗(Lina Khan)、紐約市聯合勸募會(UWNYC)總裁波妮(Grace Bonilla)、以及前市府衛生與公共服務副市長哈佐格(Melanie Hartzog)。

考量到曼達尼的年紀與相對缺乏行政經驗，他的用人決策勢必受到高度關注與檢視。眼下市府仍有眾多職位待補，這批新的人事任命將肩負實現曼達尼競選承諾的任務，同時應對川普政府的政策挑戰與市府體系的繁瑣官僚結構。盡管部分高層職位可能已有人選，曼達尼過往也曾破格錄用人才。他的現任首席顧問、幕僚長畢斯嘉德丘奇(Elle Bisgaard-Church)便是在2020年主動投遞履歷後，成為其州眾議員辦公室幕僚長。

