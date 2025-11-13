我的頻道

快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

孫雯胡驍案開審 律師斥外國代理人無稽

記者胡聲橋／紐約報導
孫雯胡驍案開庭審理。(美聯社)
廣受關注的孫雯胡驍案，12日在紐約東區聯邦法院開庭審理。開庭第一天，檢方代表和兩名辯方律師先後做開庭陳詞，雙方主要就孫雯被指控充當外國代理人表達了針鋒相對的立場。檢方隨後傳喚了州長霍楚(Kathy Hochul)的幕僚長Jeff Lewis、聯邦調查局(FBI)的一名探員，以及分別在外交部簽證管理和資料部門和國土安全調查局(HIS)工作的官員。

法官柯根(Brian Cogan)主持了孫雯胡驍案的審理。孫雯身穿一身黑色西服出庭，神情自然；胡驍身穿一身深灰色西服，打著一條深藍色有小白點的領帶。12名陪審員來自各族裔，有白人、非洲裔、西語裔人士，也包括亞裔。

檢方控孫雯背叛和貪婪

控方代表Amanda Shami在開庭陳詞中說，有兩個詞可以概括這宗案件，就是背叛和貪婪。她說，孫雯背叛了州政府和公眾信任，在中國政府指示下，與中國領事館官員協調一致行動。孫雯將台灣代表團擋在州長辦公室門外，卻偽造州長簽名，擅自邀請中國省級代表團訪問紐約州府。孫雯利用權力尋租，非法為自己撈取數百萬元的利益，還在疫情期間將個人防護用品的合同包給中國的親屬，撈取大量回扣。檢方對孫雯的丈夫胡驍的指控主要集中的經濟方面，指控他洗錢、向銀行撒謊和逃稅。

孫雯的辯護律師Jarrod Lee Schaeffer則在陳詞中說，孫雯辛勤為公眾服務十年，成績有目共睹，新冠疫情期間她還捐出大量個人防護用品。他說按照外國代理人註冊法案(FARA)，孫雯要向有關部門登記外國代理人，這完全是無稽之談，因為孫雯根本就不是外國代理人，沒有任何證據顯示她接受中國政府指示，更未按中國政府指示行事。他認為孫雯案完全是受政治影響的案件。他說，孫雯作為州政府一名多元化官員，與華裔社區和中國駐紐約總領館保持緊密聯繫，是其本職工作，檢方居然指責她收取總領館贈送的鹽水鴨，實在是笑話。疫情期間為紐約州購買個人防護用品也是孫雯的工作職責，她挽救了紐約人的生命，現在檢方指控她收取大量回扣，她希望陪審團不要擅下結論。

胡驍律師指證據結論不符

胡驍的律師Nicole Boeckmann在陳詞中說，檢方的結論是圓的，而證據是方的，完全不相符。她說，檢方看到被告的豪宅和豪車就想當然指這些是非法所的，這大錯特錯。沒有任何證據顯示，此案的任何一筆付款來自中國政府。胡驍把龍蝦和海鮮出口到中國，與他合作的是從小陪他長大的叔叔，得到商業利潤理所當然。檢方指控他為岳母開設銀行帳戶洗錢，但他岳母完全不懂英文，胡驍幫助她設立銀行帳戶難道不應該嗎？

在檢方傳喚的證人中，州長霍楚的幕僚長Jeff Lewis回顧了結識孫雯的經過，他說自己當時將孫雯任命為州長霍楚的副幕僚長，一是因為孫雯在州府的工作經驗，二是出於對她的了解和別人的推薦。一名FBI探員介紹了2020年6月到孫雯家造訪的經歷；探員說，當時去詢問孫雯，是為了讓她配合調查一名中國間諜，同時也是為了給予警告；一名在國土安全調查局工作的警探介紹了在海關沒收一名中方訪美者手機的經過；一名在外交部簽證管理和資料部門工作的官員，介紹了在海外獲取美國簽證的流程，B1簽證的特點，以及申請材料造假的後果。

