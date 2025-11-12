不想等事態惡化再溝通 曼達尼上任前將致電川普尋求合作空間

候任市長曼達尼11日接受專訪時表示，上任前將會親自打電話給川普，採取「主動出擊」的態度。(記者馬璿╱攝影)

候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)11日接受「NBC紐約」專訪時表示，已和州長霍楚(Kathy Hochul)就如何應對川普 政府的威脅展開談論，強調做出預防性措施的重要性；他也提到，在上任前，將會親自打電話給川普，尤其是在防止聯邦政府向紐約市 派遣大量美國移民與海關執法局(ICE)人員方面，將採取「主動出擊」的態度。

「我會主動出擊」，曼達尼11日在皇后區阿斯托里亞(Astoria)的Mokafe咖啡館接受專訪時，闡述應對川普政府的策略，表示將會勸阻聯邦政府採取過度的行動，「在我準備上任的同時，我會與白宮聯繫，因為這段關係對紐約市的成功至關重要。」

他也預告了致電給川普時的說辭，「我會告訴他，我的目標是為所有生活在這座城市的人服務，只要有合作的空間，我都願意，但若損害到紐約人的利益，我將全力反對。」

曼達尼強調，作為紐約市的準市長，他意識到自己有責任與政治對手合作，不想等到事態惡化才採取行動，以免最終是市民受到影響、為此埋單；他也證實，已和霍楚就如何回應川普政府的威脅展開討論，並指出預防性措施的重要性。

他同時透露，在選舉後的隔天，便接到現任市長亞當斯(Eric Adams)的祝賀電話，雙方也約定待亞當斯從即將前往以色列的行程返美後，會在市政廳會面，討論交接事宜。

當被問及亞當斯此行是否有刻意「酸」自己的意思，並以「討論打擊反猶主義」為名出訪以色列時，曼達尼回應道，「我認為市長有權在他任期剩餘的日子裡，隨心安排自己的時間與行程。」

在市長選舉前，川普大費周章發文呼籲紐約選民支持前州長葛謨(Andrew Cuomo)，但對於如何與曼達尼領導下的紐約市互動，他的幾次表態都較為模糊、言語也略顯矛盾；一方面表示願意與曼達尼對話，稱，「或許會幫他(曼達尼)一點忙」，另一方面又威脅若曼達尼當選，他將會削減紐約市的聯邦資金。

本周稍早時候，白宮的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)更直言，將大舉派遣ICE人員、國民兵進駐紐約市等的庇護城市，並稱「無論曼達尼是否配合，我們都要讓紐約市更安全。」