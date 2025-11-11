曼達尼首波人事 白思豪舊將佛雷翰回鍋第一副市長 畢斯嘉德丘奇任幕僚長

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
候任紐約市長曼達尼(左)宣布，前市長白思豪任內的第一副市長佛雷翰(中)將重返原職，而其競選團隊的核心顧問畢斯嘉德丘奇(右)將出任幕僚長。(美聯社)
紐約市長普選中勝出不到一周，候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)於10日宣布首波高層人事任命，前市長白思豪(Bill de Blasio)任內的第一副市長佛雷翰(Dean Fuleihan)將重返原職，而其競選團隊的核心顧問畢斯嘉德丘奇(Elle Bisgaard-Church)將出任幕僚長。

現年74歲的佛雷翰有數十年州、市府工作經驗，他曾在白思豪第一任期內出任市長辦公室預算管理局(OMB)局長，並在白思豪連任期間擔任第一副市長，協助其推動普及學前教育及勞資合約談判。佛雷翰於1978年在紐約州眾議會開始其公職生涯，任政策及預算分析師多年，並擔任前議長蕭華(Sheldon Silver)的「預算專家」。

曼達尼指出，他上任後面臨的挑戰包括落實其大規模福利政策，如免費公車、全民免費托兒等等。為此，他須說服州議會及州長霍楚(Kathy Hochul)支持其政策並籌措數十億元預算。曼達尼表示，佛雷翰豐富的經驗及對紐約市龐大預算的熟悉程度，對市府日常運作極具價值。

「曼達尼的成敗，很大程度上將取決於他與州府的關係」，白思豪在受訪時說，「從這個角度來看，沒有比佛雷翰更合適的人選」。佛雷翰也表示，對能讓曼達尼的政策落地及獲得州府支持，抱持樂觀態度。

而出任其幕僚長的畢斯嘉德丘奇，則自曼達尼擔任州眾議員時就是他的首席幕僚，也是其競選期間的重要顧問；她將協助曼達尼管理新政府運作。曼達尼形容這位與他同樣年僅34歲的政壇新秀，是「我們的道德羅盤、卓越的策略中心」。

這兩項任命顯示，曼達尼將在新政府中同時納入其年輕的進步派團隊成員與經驗豐富的資深官員，試圖平衡政治理想與行政能力。曼達尼在記者會上表示，新政府將以成效來評價，不僅要推動宏大的經濟政策，也要確保日常市政服務如垃圾收運等能落實到位；「佛雷翰與畢斯嘉德丘奇既有創新理念，也具執行專業，能幫助我們改造城市」。

不過，佛雷翰的任命也可能加深外界將曼達尼視作「白思豪第二」的印象。民主黨65D區領袖于金山表示，曼達尼與白思豪政見相似，其任期很可能是白思豪風格的延續；「過去我們(華人社區)與白思豪有過幾次交鋒，現在看來很可能與曼達尼再度有利益上的衝突，尤其在教育方面」。

