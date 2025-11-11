一夜入冬 紐約本周體感溫度降至25℉

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約地區10日晚間入夜後氣溫驟降至華氏20多度。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市自10日(周一)晚間起發布「冰凍警告(freeze warning)」；隨著本季最強冷空氣來襲，周一晚間入夜後氣溫驟降至華氏20多度，部分地區有機會見到零星雪花。

氣象預報指出，10日上午降雨結束後，氣溫出現明顯轉變，午後預計出現氣溫驟降。隨著強冷空氣南下，超過每小時30哩的風速將使體感溫度在周一傍晚降至25℉左右，入夜後氣溫持續下降。

11日(周二)清晨，包括紐約市在內的紐約、新澤西州和康州三州多地氣溫將跌破冰點，白天最高溫僅有40℉，冷風將持續周二整天，陣風時速可達30至40哩，提前帶來深冬天氣。

與此同時，氣象預報也顯示紐約州中西部，包括水牛城(Buffalo)、雪城(Syracuse)等地可能於周二出現零星降雪；紐約市西北部也有機會見到雪花。

這股寒潮預計將在12日(周三)緩解，紐約市白天最高溫度將回升至50℉，夜間低溫則恢復至平常的40℉。

國家氣象局提醒，霜凍與冰凍狀況可能損害農作物及植栽，並意味生長季節結束。紐約市緊急事務管理局也呼籲民眾採取以下保護措施：

•確保寵物安全。夜間將寵物帶入室內。即使短暫暴露在冰凍溫度下也可能很危險。

•保護室外植物。將盆栽植物移至室內。用布或粗麻布蓋住所有留在室外的物品，以防止霜凍損害。

•防止水管凍結。在未加熱或通風不良的區域，讓最容易凍結的水龍頭保持少量水流。打開水槽下方的櫥櫃門，讓暖空氣流通。

•注意保暖。風寒效應會使體感溫度更低。應穿上多層衣物，並遮蓋裸露的肌膚，尤其在清晨更應如此。

•擋風玻璃、人行道和其他表面可能會霜凍。步行、騎自行車或開車時要格外小心，防止打滑。預留一些時間預熱汽車並清除車窗上的霜凍。

氣象專家迪倫·德布魯因(Dylan DeBruyn)說，本周導致多達1億人口提前遭遇寒冬的原因，是一股來自加拿大的北極冷空氣湧入紐約州。他表示，11日紐約地區風速將超過每小時30哩，體感溫度將降至24℉。

