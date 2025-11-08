紐約3大機場都砍航班 業者建議盡早訂票

聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛行安全。(美聯社)

因聯邦政府持續停擺，聯邦航空管理局(FAA)於11月7日宣布，將從8日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛行安全。受影響的機場包括甘迺迪機場(JFK )、拉瓜迪亞機場(LGA)、紐瓦克自由機場(EWR)與蒂特波羅(Teterboro Airport)等全美共約40個大機場。旅遊業者及專家提醒民眾出行時提早規畫、隨時關注航班變動。

根據FAA的緊急命令，航空公司須自本周五起先將目標航班量削減約4%，到11月11日達6%，11月13日達8%，11月14日全面實施10%。若航空公司未依指示削減，最高將面臨每班航機7萬5000元的罰款。

此次削減主要因空中交通管制員(ATC)在政府停擺期間未領薪，部分人員休假或病缺，導致核心人力短缺。FAA與運輸部指出，為維持系統安全運作，不得不提前採取削減措施。

在紐約區，JFK與LGA為雙城市最重要的進出樞紐，削減10%航班將對旅客及貨運造成實質衝擊。航空公司如美國航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)與達美航空(Delta Air Lines)已宣布分別削減每日數10至220班次，並強調將優先處理受影響旅客、提供改票或退款服務。

航班減班增加即將到來的感恩節旅運旺季的不確定性。FAA警告說，若政府停擺延續，未來或將全面暫停空域運作。旅客被建議提前查詢航班狀況，並準備備案。

此次航班削減主要針對美國主要內陸航線，國際航班初期並未受到直接限制。但對華人社區而言，多數自亞太區返回紐約的旅客通常使用JFK機場，亞裔 旅客亦頻繁透過新澤西 及紐約機場進出。隨著航班削減，可能出現改票延誤、行李轉機時間拉長的情況。

旅遊業者提醒，若計畫11月中旬或晚些時候出國，宜儘早訂票、選擇可退款票種、並留意航班是否被刪減。旅遊專家建議，民眾可購買旅遊保險，並盡量透過航空公司官網或專業顧問訂票，以便發生問題時能即時獲得協助。同時，下載航空公司App可即時接收航班通知、掌握登機口變化，並更方便與客服聯繫。