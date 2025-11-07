皇后區新法官出爐 亞裔、女性崛起 首位穆斯林女性高院法官誕生

王怡芳(中)當選州高等法院法官。(劉醇逸辦公室提供)

4日舉行的紐約市選舉中，皇后區 共有五位新任州高等法院法官與九位地方法官當選，為紐約市法院體系注入新氣象。華裔 法官王怡芳(Frances Wang)與朱治國(Sheridan Chu)當選成為亞裔 社群的亮點。在14位當選法官中，多達10位為女性，其中多位為亞裔、拉丁裔與穆斯林裔代表，呈現前所未有的多元面貌。

州高等法院的五位新當選者中，包括Sandra Perez、Gary Miret、Soma Syed、Ira Greenberg以及唯一的華裔王怡芳(Frances Wang)。王怡芳是現任任期最久的亞裔女性法官，在社區中深受信賴，她在當選後向選民致謝表示：「能夠服務皇后區居民，我感到謙卑而榮幸。感謝所有投票人、支持者、朋友與家人給予我信任。正如我過去九年在法庭上所做的，我會繼續以誠信維護法律，秉持公正與同理心執行司法，並以尊嚴與尊重對待每一位居民。」

王怡芳也提到，皇后區的力量來自多元與團結，而司法的使命便是讓這份精神體現在制度中。「我將確保司法體系能真實反映我們社區的樣貌」。

與王芳同樣備受矚目的，還有穆斯林裔法官Soma Syed，她成為皇后區史上首位當選州高等法院的穆斯林女性。她移民美國後曾就讀亨特學院與紐約法學院，過去在民事法院任職，以細膩與公正著稱。她說，「我希望每一位站在法庭上的人，都能感受到被平等對待」。

除高院外，皇后區也選出九位地方法官(Civil Court Judge)，包括朱治國(Sheridan Chu)等。華裔律師朱治國擁有15年法律經驗，曾於史泰登島、布碌崙(布魯克林)、皇后區與曼哈頓等地的法庭擔任律師；吉勒根是韓裔移民律師，曾在皇后區執業20餘年，並多次擔任亞裔法律協會領導職務；Indira Khan是巴基斯坦裔女性律師，服務社區多年。

而在布碌崙(布魯克林)，華裔參選人陳靄琪(Janice Chen)在國王郡(Kings County，即布碌崙)的民事法官競選中獲勝。