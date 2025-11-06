勝選後首次演講 曼達尼要建「有能力且具同理心」的市府

紐約市長當選人曼達尼(中)勝選次日記者會上，宣布未來施政方向以及市政交接團隊成員，也針對現場媒體關於住房、物價、與企業關係、反猶太主義，以及對川普總統的看法。(美聯社)

紐約市 長當選人曼達尼 (Zohran Mamdani)5日上午在皇后區舉行記者會，宣布未來施政方向以及市政交接團隊成員，也針對現場媒體關於住房、物價、與企業關係、反猶太 主義，以及對川普總統發表看法。他說，未來幾個月內，他的團隊將著手建立一個「有能力且具同理心」的市府，並以誠信為本，努力不懈，為所有把這座城市當成家的紐約人服務。

當被問及對川普總統對他勝選的回應時，曼達尼表示，他尚未接到白宮的祝賀電話，但願意就有利於紐約市民的議題對話，「若討論有助於人民福祉，我願意談；若以犧牲人民為代價，那我會堅決拒絕」。

曼達尼首先向200多萬名投票的紐約市民表達感謝，他表示將每天努力以回應市民交付的期待。他說，他的團隊將廣泛徵詢基層組織者、具經驗的政府官員、全國與國際的政策專家，以及「最了解社區需求的工薪階層」。他承諾，未來的市政府將延續競選期間的透明與開放。

聚焦教育治安 籌組專家團隊

在媒體問答環節中，關於團隊成員似乎缺乏教育或公共安全方面的專家部分，曼達尼回應，這兩大面向是接下來57天的重點討論方向，教育與治安更是極其重要的議題，「我們將持續準備，確保兌現承諾，同時也處理其他攸關紐約人生活的問題」。

對於過渡期間是否與亞當斯(Eric Adams)合作，曼達尼雖表示期待和他對話以確保權力交接順利，但也指出，其任內房租平均上漲逾12%，影響超過200萬名紐約市民。曼達尼針對聯邦移民執法問題明確表態，「所有人都應受相同的法律標準約束。若你違法，就必須被追究責任，但現在的美國卻出現令人不安的氛圍，無論是總統還是執法人員本身，似乎都被允許違法」。

被問及與企業界關係時，曼達尼表示，他願與各界商業領袖會面，「盡管我們在財政政策上可能意見不同，但仍有許多共識。」他承諾，將簡化冗長的營業規範，削減小企業罰金與費用，並優先解決托育成本過高的問題。他也批評聯邦削減糧食補助(SNAP)的政策，指出這不僅影響近200萬名紐約受助者，也波及雜貨業者與城市經濟。

強調包容共融 堅定反仇恨

針對反猶太主義的質疑，他強調：「我非常重視打擊反猶太仇恨，也將與猶太社群領袖合作，不僅保護，更要讚頌並珍視他們在這座城市中的貢獻。」