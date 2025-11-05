我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮

編譯江昱蓁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民主黨籍、現年34歲的曼達尼11月4日當選紐約市長，他不僅是紐約史上首位穆斯林和南亞裔市長，也是超過一世紀以來最年輕的市長。路透
民主黨籍、現年34歲的曼達尼11月4日當選紐約市長，他不僅是紐約史上首位穆斯林和南亞裔市長，也是超過一世紀以來最年輕的市長。路透

30日歲的民主黨紐約州州眾議員曼達尼成為美國最大城市紐約的首位穆斯林市長，也是紐約市逾1個世紀以來最年輕市長。曼達尼主打讓紐約市民「活得下去」，成功吸引大批支持者。他與妻子杜瓦吉透過交友軟體 Hinge結識，更反映出其作風與Z世代相合，擅以共同語言爭取年輕選民認同。

曼達尼的競選過程讓人想起美國首位黑人總統歐巴馬，但曼達尼1991年出生於非洲烏干達，父母皆印度裔，7歲時全家移民美國，他直至2018年才成為美國公民，按現行法律出生時必須為美國公民才能成為正副總統，故曼達尼無緣入主白宮。

曼達尼大學畢業於緬因州波德恩學院，主修非洲研究。由於長期在多元族裔環境成長，關注社會正義與反殖民議題，更易爭取多元族群支持。

曼達尼28歲的敘利亞裔妻子杜瓦吉從事藝術工作，行事低調，但操辦曼達尼的競選文宣設計。杜瓦吉在德州休士頓出生，9歲隨家人遷至杜拜，4年前才搬到紐約。兩人相識於交友軟體，曼達尼說，「這些約會軟體還是有希望的」。

投入政治運動不到10年，2021年起擔任州眾議員的曼達尼，是標準網路斜槓世代。透過影片與在各選區草根式動員網路社群，雖沒民主黨大老與金主奧援，在房租與物價高漲超過一般上班族負擔能力的紐約，以民生社會主義路線殺出一片藍海，有人稱他是站在政治光譜另一端的民主黨版川普。

不過，曼達尼的增稅政策，恐讓收入逾百萬美元者面臨聯邦稅、州稅等稅率共達58.3%。若營業稅全數提高至11.5%，部分業者稅率將提高77%，恐引發紐約市企業外流、工作機會減少，這也讓許多華爾街富豪、紐約企業主反對曼達尼。

曼達尼 紐約市 民主黨

上一則

民主黨新星曼達尼當選紐約市長 矢言挺身而出對抗川普

下一則

葛謨拿下皇后區華人票倉 高投票率促華裔關注政治
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

民主黨左翼新星當選紐約市長 川普批共產主義經濟噩夢

民主黨左翼新星當選紐約市長 川普批共產主義經濟噩夢
民主黨新星曼達尼當選紐約市長 矢言挺身而出對抗川普

民主黨新星曼達尼當選紐約市長 矢言挺身而出對抗川普
共和黨地方選舉失利 川普：我不在選票上是最大因素

共和黨地方選舉失利 川普：我不在選票上是最大因素
川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高

川普：美股受政府關門影響 但預計仍將創新高

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
曼達尼勝選後於其開票派對發表演說。(記者馬璿／攝影)

現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人

2025-11-05 07:30

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽