快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

糧食券未恢復 紐約市食品救濟站湧人潮

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市的糧食救濟站表示，前來領取食物的人數不斷上升，有時還會出現發放食物短缺的現象。圖為此前慈濟在法拉盛所設的食物救濟點。(記者高雲兒／攝影)
由於聯邦政府延遲發放糧食券(SNAP)已達四天，而且對何時恢復援助仍未有定論，紐約市的糧食救濟站表示，前來領取食物的人數不斷上升，有時還會出現發放食物短缺的現象。

美國農業部此前宣布，由於聯邦政府停擺，將從11月1日起凍結糧食券的發放。川普總統4日在社交媒體稱，只有在政府重開後才會發放福利。但幾小時後，白宮發言人稱政府「完全遵守」法院命令，在本月發放糧食券。本周早些時候，聯邦政府曾告訴兩位聯邦法官，將動用緊急資金發放糧食券，但只支付50%。

與此同時，緊急食品援助機構正嚴陣以待，應對激增的需求。他們正在儲備物資並計畫舉辦更多派發活動。根據Gothamist報導，為嚴重精神疾病患者提供社區服務和資源的Fountain House的研究部門的計畫主管盧多克(Ciara Ruddock)說，該機構正為其成員提供額外食物，以確保他們每天能吃到三餐。她說，該機構大約85%的成員依賴糧食券生活，「無法獲得基本生活必需品令人惱火、沮喪和痛苦」，「增加額外的壓力，對任何人的心理健康都沒有好處」。

27歲的米爾斯(Ashley Miles)說，她原本應該在11月1日領到糧食券福利，但現在只剩下66塊錢買菜了，「這讓我非常焦慮」。米爾斯是紐約市180萬依賴糧食券生活的居民之一。她說，在收到下一筆糧食券福利之前，她將減少購買肉類，並前往Fountain House領取免費食物。

紐約市各地的食品救濟站都報告需求增加。紐約市食品銀行(Food Bank of NYC)高級副總裁霍爾(Zac Hall)表示，其近90%的合作救濟站報告稱，周末前來領取食物的人數有所增加。令人擔憂的是，因為可供發放的食物減少了，救濟站不得不拒絕一些前來領食物的人。

霍爾說，「我們布碌崙(布魯克林)的一家合作救濟站告訴我們，一位領取救濟糧者帶著孩子和年邁的父母前來，他們因為不知道該怎麼辦，也不知道去哪裡找食物而哭泣」。

新澤西州的情況也同樣如此，該州社區食物銀行(Community FoodBank)執行長麥卡錫(Elizabeth McCarthy)表示，剛過去的周六，該機構的需求量增加了25%，而這很可能只是「冰山一角」。

新澤西州政府官員猛烈抨擊川普政府未能動用額外資金全額支付糧食券福利金。新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)本周部署了國民警衛隊支援食品分發。

