紐約市長選舉最後衝刺 曼達尼市府前演說 葛謨華埠拉票

民調領先的民主黨市長候選人曼達尼3日在向選民發表的競選最後演說中，對紐約市在他的領導下將呈現的景象表示樂觀。(路透)

2025年紐約市地方選舉投票前最後一日，三名市長候選人分別前往市內各區衝刺拉票造勢。其中前州長葛謨 (Andrew Cuomo)帶著他的兩位女兒在3日完成了五區穿梭拜票，並在當日中午時分前往曼哈頓華埠的耆英老人中心拉票。民主黨候選人曼達尼 (Zohran Mamdani)當日在市政廳附近舉辦造勢集會、史里華(Curtis Sliwa)則前往康尼島地鐵站繼續宣傳他對公共安全的重視。

民調領先的曼達尼在向選民發表的競選最後演說中，對紐約市在他的領導下將呈現的景象表示樂觀；而以獨立候選人身分參選市長的前州長葛謨則警告說，他視這位聲名鵲起的市長候選人為紐約市的危險。

葛謨在華埠的老人中心表示，他出身於民主黨政治世家，並擁有遠超其競爭對手的豐富從政經驗，從柯林頓時代起便先後在聯邦和紐約州擔任要職。在談到具體政見時，他強調前任市府計畫在華埠建設的社區監獄是個錯誤，並表示當選後要停止該項目。他還承諾擴大資優班教育、讓特殊高中數量加倍，並招聘5000名新警察，其中1500人將被派駐至地鐵內巡邏。 紐約市長獨立候選人葛謨(圖中演講者)攜他的兩位女兒(圖中左一和左二)在投票前一日前往華埠的老人中心拜票。(記者許君達／攝影)

曼達尼在選舉投票日前所做極具象徵性的最後衝刺是，在3日早晨率領約百名支持者走過布碌崙(布魯克林)大橋，來到距離市政廳僅幾步之遙的地方發表競選演說。他表示，他的競選活動已圓滿結束。這場競選始於6月下旬，當時他在皇后區阿斯托利亞自己的選區舉行了一場日出時分的記者會，隨後在民主黨初選中爆冷擊敗了前州長葛謨。

他說，「我上次舉行日出記者會是在6月24日清晨，那時我們的運動方興未艾，但勝利並非唾手可得」，「投票日的前一天，我們不僅取得了如此巨大的成就，而且即將為我們的城市揭開新的篇章」。

曼達尼當日還在他的社群平台上發布海報，指「川普 背書了葛謨」，但葛謨在受訪時否認。他說，他在擔任州長期間曾多次與時任總統川普交鋒，保護了紐約人免遭川普削減聯邦資金或派軍隊進駐紐約市等政策的傷害。「我知道如何阻止川普對紐約人做壞事。」葛謨還利用這一議題反擊了對手曼達尼，稱川普政府已發出威脅，如果曼達尼當選，將砍掉給予紐約的聯邦經費，而無論是紐約市還是紐約州，離開這筆資金注定會癱瘓。

川普發文力挺葛謨

不過，川普當日晚間再次在他的「真相」社群媒體上發文，攻擊曼達尼是「共產主義分子」，同時說「無論你是否喜歡葛謨，你都沒有選擇。必須投他。」他並更加直白地為葛謨拉票：「投給史里華就等於投了曼達尼」。

當晚，曼達尼再次在X平台上發帖，稱川普的盟友馬斯克也背書了葛謨，指責葛謨是「億萬富翁俱樂部」的一員，並不站在紐約人民一邊。

葛謨當天在華埠老人中心受到熱烈歡迎，在座老人和部分支持葛謨的社區人士均到場迎接。他在演講中提到監獄、警察和教育議題時，得到現場的熱烈喝采，但在提到對抗川普時，呼應的聲音顯著減弱。

史里華喊話共和黨選民

共和黨候選人史里華當日在布碌崙的康尼島地鐵站拉票，他繼續強調自己在「守望天使」(Guardian Angels)組織工作了46年，對公共安全的投入遠高於兩名對手。針對部分共和黨支持者為了阻擊曼達尼而選擇投票給葛謨的情況，他向共和黨選民喊話稱，不要喪失信心，「還沒選就認輸的人得不到尊重」。