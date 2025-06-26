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民主黨初選 2華人民事法官獲勝

記者許君達╱紐約報導
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華裔參選人陳靄琪在布碌崙民事法官初選中獲勝。(記者高雲兒╱攝影)
華裔參選人陳靄琪在布碌崙民事法官初選中獲勝。(記者高雲兒╱攝影)

在紐約市2025年民主黨初選中，華裔參選人朱治國(Sheridan Chu)和陳靄琪(Janice Chen)分別在皇后郡和國王郡(Kings County，即布碌崙)的民事法官競選中以較大優勢獲勝；此外，亞裔參選人吉勒根(Eve Cho Guillergan)也在皇后區第二地區綜合法院民事法官的競選中取得過半選票，獲得勝利。

根據市選舉局公布的最新計票結果，朱治國在皇后區民事法官的初選中獲得58.88%的過半選票，陳靄琪則在布碌崙(布魯克林)民事法官的初選中與另外三名參選人角逐，並獲得34.5%的選票，排名第一。

由於民事法官選舉不採用複選排名制，因此第一輪計票結束後，排名領先者即直接勝選。民事法官任期十年，在民主黨內脫穎而出後，朱治國和陳靄琪將在11月的普選中迎接共和黨候選人的挑戰。目前共和黨方面尚未推出候選人，但在紐約的整體政治環境下，民主黨初選獲勝者將有很大可能在普選中獲勝。

根據本報此前的報導，朱治國來自香港移民家庭，陳靄琪為台灣移民二代，他們分別在史泰登島和布碌崙出生長大，是正宗的「紐約客」。在參選前，兩人均曾長期擔任法庭律師，為法官提供專業諮詢並協助處理各類案件，朱治國目前還在社區服務機構華人策畫協會(CPC，簡稱華策會)擔任董事。

根據紐約州法律，民事法官主要負責審理和調解民事糾紛案件，且在部分案件中，可在不經陪審團審議的情況下享有裁判權。陳靄琪在此前受訪時曾表示，作為民事法官，除了傾聽案件雙方的立場，更重要的是理解當事人的需求與困境，這樣才能尋求公平合理的解決方案，而她作為移民二代，從小在雙重文化環境中成長，對不同群體有著更強的同理心。

作為華人二代，朱治國在訪問「世界日報」時曾表示，他選擇從事司法工作，是因為在法院系統中「看不到像我們這樣的人」。他在長期的工作中發現，很多華人在語言障礙下，所能享受到的法律服務非常匱乏，因而希望在法官任上致力於改善這一問題。

在其他競選中，華裔參選人王鏑(Jacky Wong)亦以較大優勢勝選民主黨65B區領袖。

華裔參選人朱治國(左二)在皇后區民事法官初選中獲勝。圖為朱治國訪問「世界日報」。...
華裔參選人朱治國(左二)在皇后區民事法官初選中獲勝。圖為朱治國訪問「世界日報」。(記者尤昱程╱攝影)

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