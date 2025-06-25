法拉盛投票率低 華人參與不如預期 投票站：可能已提前投票

24日為紐約市初選投票日，法拉盛多個投票站自清晨開放，截至中午前整體投票秩序良好，但投票人潮稀疏。(記者高雲兒╱攝影)

24日為紐約市初選投票 日，法拉盛多個投票站自清晨開放，整體運作秩序良好。然而，截至中午，現場觀察顯示人流明顯稀疏，投票熱度遠不如往年。盡管法拉盛為亞裔 人口比例最高的地區之一，當日華裔 選民的出現率明顯偏低，與其他族裔的參與情況形成落差。

在第20小學設置的投票站中，中午1時前完成投票的選民約有150人。現場負責掃描選票的選務人員表示，她所在區域共處理12張選票，其中僅兩人為華裔，其餘多為南亞與中東裔選民，「南亞裔的參與特別積極，韓裔和華裔相對明顯偏少。」

到了傍晚6時30分左右，該投票站累計投票人數已達425人。站內負責人坦言，這一數字仍低於往年同時段的水準，但並不認為與當天高溫天氣有關，「很多人應該是已經提前完成了提前投票，我們預期晚間還會陸續有人前來。」

本次市選舉採「複選排名制」(Ranked Choice Voting, RCV)，選民可對最多五位候選人依喜好排序進行投票。雖經多次宣導，但部分選民對操作仍感混淆。投票站工作人員指出，當天已有數張選票因錯誤填寫而無效，「有些人將多位候選人都填在第一選擇那一欄，導致系統作廢選票。」

除技術層面的困擾外，現場也能感受到部分華人選民對選舉的冷淡態度。多位年長選民在投票後迅速離開，不願多談個人立場。其中一位長者僅簡單表示「知道怎麼投就好」，並不願透露更多。

有選民簡短提及支持葛謨(Andrew Cuomo)，僅稱「因為他好」，未進一步說明理由。另有一名自稱為共和黨註冊選民的華人苦笑指出，選票選項有限，「只能投給苗承業，因為沒別的可以選。」

除了第20小學，台灣會館投票站當日中午前的情況亦顯得冷清。現場登記投票者不到50人，遠低於過往同時間段的投票人數。