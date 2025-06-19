紐約市長初選 華裔年輕選民傾向支持進步派

華裔青年選民表示，相較觀念更趨保守的父母輩，自己更願意投票給代表進步派價值觀、能夠引起共鳴的參選人。(記者范航瑜╱攝影)

本屆紐約市 長初選提前投票 ，年輕選民的投票率高漲，華裔青年選民表示，相較觀念更趨保守的父母輩，自己更願意投票給代表進步派價值觀、能夠引起共鳴的參選人，顯示代際間的文化及觀念差異。

21歲的劉建清即將升入大四，本屆也將是她首次投票參與的紐約市長選舉。盡管尚未加入提前投票，但劉建清表示，她已經想好要投票給33歲的州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)，「無論是他對工薪階級還是對移民 的態度，他的政策與我的觀念最為契合」。

劉建清指出，曼達尼就年輕人高度關注的以哈戰爭議題積極發聲，「我覺得在當下的政治環境中，這也是難能可貴的」。據劉建清觀察，在她身邊的同齡人中，「只要他們會投票，他們應該都會投給曼達尼」。

與此同時，劉建清也能清楚地感覺到，自己與父母輩間的政治觀念有較大的差距，「比如我媽媽並不太關心政治，也並不了解選舉情況，整體的華人社區又是更保守的」。自去年總統選舉時，劉建清就發現，父母更關心華社的利益，「但我會覺得，但凡幫助到邊緣化群體的政策都是很好的」。

現年24歲的陳Britney同樣表示，自己應該會投票給曼達尼，「我沒有研究太多這次選舉的進程，但是聽到最多曼達尼的政見」。而作為土生土長的紐約人，陳Britney在本次選舉中最關心的，就是參選人對待移民議題的態度，「文化大熔爐說的就是紐約市，尤其在川普執政的當下，每次移民相關的新聞都讓我特別有感觸」。

在Instagram等社群媒體上，陳Britney也看到朋友們轉發了最多關於曼達尼的內容，「他的競選活動是非常迎合年輕人的，會讓我覺得他是我們中的一份子，最能與他達成共鳴；從這方面來說，也能看出他的競選規畫非常成功，」陳Britney說。

佩斯大學(Pace University)政治學者塔曼(Laura Tamman)表示，如果一場競選活動成功促使年輕選民前去投票，那將是完成了一項「極其艱鉅」的任務，「如果他們成功了，那將是具有轉型意義的。」