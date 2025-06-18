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紐約市特教新任華人學委容迎鑫：要當家長與政府橋梁

記者曹馨元╱紐約報導
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特殊教育新任學委容迎鑫希望能成為家長與政府間的橋梁，消弭社區中對於特教孩子的偏見。(取自市長辦公室)
特殊教育新任學委容迎鑫希望能成為家長與政府間的橋梁，消弭社區中對於特教孩子的偏見。(取自市長辦公室)

在近日出爐的紐約市學區委員會(Community Education Councils, CEC)當選名單中，除地方性的學委會外，跨地區的全市高中委員會、特殊教育委員會、英語學習者(ELL)委員會均有華人家長當選。其中，特殊教育新任學委容迎鑫希望能成為家長與政府間的橋梁，消弭社區中對於特教孩子的偏見。

本屆首次參選的容迎鑫表示，在華人社區裡，盡管特殊教育的比例並不高，但有一定的絕對數量，「我所在的有500個人的聊天群組就不知道有多少個了」。由於申請特殊教育相關資源需要經過評估等過程，家長們總會格外熱心地分享各類信息、互相扶持，一起摸索這套制度的運作方式。

不過，透過與家長的溝通，容迎鑫了解到，目前特教系統還是存在人手不足、資源與需求無法完全匹配的狀況。他表示，有家長反映申請教學助理(Paraprofessional)有困難，「有些學生的情況並不滿足配備教學助理的標準，但在其他孩子都有教學助理的情況下，這些孩子就會落後」。

除此之外，家住布碌崙(布魯克林)的容迎鑫也看到，在社區內有不少需要額外幫助的「候鳥孩子」。由於這些孩子的父母在異鄉打拚，常常無暇顧及子女教育，便在幼年時期將孩子送往中國，學齡期再將孩子接回美國。容迎鑫指出，一方面由於中國並無家庭醫生制度，發育遲緩的孩子錯過了幼兒時期得到診斷的機會，另一方面則是因為環境變化大，孩子來到美國後難以適應，容易產生心理健康方面的障礙。

容迎鑫表示，希望能透過老師的額外關注，促進對需要幫助學生的狀況評估，「要在校內宣傳好，督促老師、家庭」。同時，也需要消除社會對於特殊教育兒童的偏見，「這並不是告訴特教家庭不要自卑，而是應該教育所有人」。

此外，市教育局(DOE)也按區域設有32個地區性CEC，其中布碌崙20區共有六位華人家長當選學委，皇后區26區則有七位華裔當選，這兩個學區的華裔學委所占比例超出半數。

華人 布碌崙 學區

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